Far Cry 6 - Giancarlo Esposito promuje grę. Zobacz nowe materiały wideo

fot. youtube.com

Premiera Far Cry 6 zbliża się wielkimi krokami i jeśli nic się nie zmieni, to już na początku października będziemy mogli zapoznać się z tą produkcją. Prawdopodobnie to właśnie z okazji zbliżającego się debiutu mocno nasiliły się działania marketingowe. Do sieci trafiły m.in. nowe materiały z udziałem Giancarlo Esposito. Popularny aktor, znany m.in. z seriali The Mandalorian i Breaking Bad, w grze wciela się w rolę antagonisty, dyktatora Antona Castillo. Jedno jest pewne: szykuje się kolejny złoczyńca, który zapadnie nam w pamięć na długo.

Na oficjalnym kanale Ubisoftu opublikowano trzy materiały, w których Esposito m.in. odpowiada na listy fanów oraz... rozkłada na czynniki pierwsze partyzancką broń, z której będziemy mogli skorzystać w samej grze. Zobaczcie sami.

Far Cry 6 zadebiutuje 7 października na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.