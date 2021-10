Gracze Far Cry 6 otrzymują nietypową wiadomość od El Presidente

fot. youtube.com

Jest wiele świetnych gier, ale czasu na ich ukończenie brakuje. Nic więc dziwnego, że po pewnym czasie miejsce jednej produkcji zastępuje kolejna. Jeśli tak dzieje się w przypadku gry Far Cry 6 to możecie być pewni, że wiadomość do was napisze sam... El Presidente.

Dość ciekawą formę przyciągnięcia graczy do produkcji wybrał Ubisoft. Nie wysyłają oni wiadomości mailowej stricte od wydawcy gry. Zamiast tego nadawcą jest... fikcyjny dyktator rządzący wyspą Yara, w którego w grze wciela się Giancarlo Esposito.

W wiadomościach tych możemy przeczytać, jak El Presidente naśmiewa się z nas za to, że porzuciliśmy produkcję. Padają tam takie słowa, jak "zawiodłeś mnie" czy "zabawnie było patrzeć, jak przegrywasz", ale też zachęcał do dalszej rozgrywki mobilizując poprzez takie frazesy, jak "z pewnością stać Cię na więcej" i tym podobne.

Taka forma zachęcania graczy do dalszej eksploracji Yary, co widać po reakcjach internautów na forach, cieszy się uznaniem i zdecydowana większość z nich chwali wydawcę za takie inne podejście do tematu.

A Wy? Do Was też już napisał El Presidente, naśmiewając się z porzucenia przygody w Far Cry 6? Koniecznie sprawdźcie swoje skrzynki mailowe połączone z kontem Ubisoft.