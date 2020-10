Far Cry 6 i Rainbow Six Quarantine opóźnione. Ubisoft przesuwa premiery gier

Ubisoft

Sezon na opóźnianie premier gier w pełni. Najpierw po raz kolejny spotkało to Cyberpunk 2077, a teraz przyszła pora na dwie sztandarowe marki Ubisoftu. Firma przekazała, że Far Cry 6 oraz Rainbow Six Quarantine nie zadebiutują w pierwotnie planowanym terminie (FC 6 miało trafić na sklepowe półki w lutym 2021 roku, Quarantine nie miało konkretnej daty).

Tym razem obie te produkcje nie doczekały się dokładnych dat premier. Poinformowano jedynie, że opóźnienie sprawi, że trafią na rynek po kwietniu 2021 roku, a przed marcem 2022 roku. Niewykluczone, że ich debiuty przesunięte zostaną na jesień, bo jest to bardzo popularny czas w branży gier - dość powiedzieć, że w tym roku w październiku i listopadzie również pojawią się dwie gry od Ubisoftu: Watch Dogs: Legion i Assassin's Creed: Valhalla.

Jak podano przyczyną opóźnienia premier gier są wolno postępujące prace produkcyjne, co z kolei związane jest pandemią koronawirusa i pracą zdalną twórców. Ubisoft ma nadzieję, że poślizg w wydaniu gier pozwoli na dopracowanie produkcji w sposób zadowalający i twórców oraz spełniający oczekiwania graczy.