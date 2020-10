Ubisoft Connect zapowiedziane. Wydawca zaoferuje dzielenie postępów między PC i konsolami

Ubisoft

Ubisoft Connect to nowy ekosystem francuskiego producenta i wydawcy gier, a jego bez wątpienia największą atrakcją będzie możliwość wspólnej rozgrywki na PC i konsolach oraz dzielenia postępów między platformami w wybranych grach. Na razie poinformowano, że takie opcje pojawią się w najnowszych produkcjach Ubisoftu, czyli Assassin's Creed: Valhalla, Hyper Scape, Immortals: Fenyx Rising i Riders Republic, choć nie można wykluczyć, że z czasem trafią też do nieco starszych produkcji.

Już na pierwszy rzut oka widać w tym spory potencjał. Gracze będą mogli kontynuować rozgrywkę rozpoczętą na PC na konsolach i na odwrót, a także brać udział we wspólnych rozgrywkach wieloosobowych z przyjaciółmi, którzy posiadają inną konsolę. Oczywiście, by grać w dany tytuł na dwóch urządzeniach, konieczne będzie zakupienie go na każdym ze sprzętów.

To jednak nie jedyne zmiany, jakie wprowadzi Ubisoft Connect. Użytkownicy otrzymają też możliwość śledzenia aktywności znajomych na wszystkich platformach oraz odświeżony program lojalnościowy: 1000 dostępnych wcześniej nagród cyfrowych zostanie udostępnionych za darmo. Nowe będzie można zaś zdobywać za wykonywanie wyzwań w aplikacji.

Ubisoft Connect - premiera już 29 października. Usługa dostępna będzie całkowicie za darmo.