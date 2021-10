Far Cry 6 - wymagania, platformy, złoczyńca. Co warto wiedzieć o nowej grze Ubisoftu?

fot. Ubisoft

Far Cry 6 to nowa odsłona popularnej serii pierwszoosobowych strzelanek Ubisoftu. Tym razem gra zabiera nas w podróż do fikcyjnego państwa Yara, rządzonego przez dyktatora, Antóna Castillo, który przygotowuje swojego syna, Diego, do przejęcia władzy. Główny bohater lub bohaterka, Dani Rojas dołącza do ruchu oporu i staje do walki o wolność.

Zabawa nie odbiega od poprzednich części. W dalszym ciągu mamy tu do czynienia ze strzelanką, której akcję osadzono w otwartym świecie. Poza zadaniami fabularnymi możemy też zająć się licznymi aktywnościami pobocznymi. Misje można wykonywać na kilka różnych sposobów: między innymi decydując się na bezpośrednie konflikty, działanie z ukrycia, a także korzystanie z pomocy zwierzęcych towarzyszy, wśród których znajdą się m.in. pies o imieniu Chorizo, aligator, a nawet... kogut.

Far Cry 6 - platformy

FC6 dostępny jest na PC i konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series S/X. Użytkownicy GeForce NOW mogą zagrać w pecetową wersję (Ubisoft Connect) również przy pomocy chmury, co pozwala na komfortową zabawę nawet bez potrzeby posiadania drogiego i wydajnego sprzętu.

fot. NVIDIA

Far Cry 6 - wymagania wersji PC

Minimalne wymagania sprzętowe (30 klatek na sekundę):

Windows 10 (wersje 64-bitowe)

Procesor AMD Ryzen 3 1200 @ 3. Ghz lub Intel Core i5-4460 @ 3.1 Ghz

RAM 8 GB (tryb dwukanałowy)

Karta graficzna AMD RX 460 (4 GB) lub NVIDIA GeForce GTX 960 (4 GB)

DirectX 12

60 GB wolnego miejsca na dysku

Rekomendowane wymagania sprzętowe (60 klatek na sekundę):

Windows 10 (wersje 64-bitowe)

Procesor AMD Ryzen 5 3600X @ 3.8 Ghz lub Intel Core i7-7700 @ 3.6 Ghz

RAM 16 GB (tryb dwukanałowy)

Karta graficzna AMD RX Vega 64 (8 GB) lub NVIDIA GeForce GTX 1080 (8 GB)

DirectX 12

60 GB wolnego miejsca na dysku

Konfiguracja zalecana do zabawy w rozdzielczości 2K (60 klatek na sekundę, bez raytracingu):

Windows 10 (wersje 64-bitowe)

Procesor AMD Ryzen 5 3600X @ 3,8 Ghz lub Intel Core i7-9700K @ 3,6 Ghz

RAM 16 GB (tryb dwukanałowy)

Karta graficzna AMD RX 5700XT (8 GB) lub NVIDIA GeForce RTX 2070 Super (8 GB)

DirectX12

60 GB wolnego miejsca na dysku

Konfiguracja zalecana do zabawy w rozdzielczości 2K (60 klatek na sekundę, raytracing):

Windows 10 (wersje 64-bitowe)

Procesor AMD Ryzen 5 3600X @ 3,8 Ghz lub Intel Core i7-9700K @ 3,6 Ghz

RAM 16 GB (tryb dwukanałowy)

Karta graficzna AMD RX 5700XT (8 GB) lub NVIDIA GeForce RTX 2070 Super (8 GB)

DirectX 12

60 GB wolnego miejsca na dysku

Konfiguracja zalecana do zabawy w rozdzielczości 4K (30 klatek na sekundę, raytracing):

Windows 10 (wersje 64-bitowe)

Procesor AMD Ryzen 5 5900X @ 3,7 Ghz lub Intel Core i7-10700K @ 3,8 Ghz

RAM 16 GB (tryb dwukanałowy)

Karta graficzna AMD RX 6800 (16 GB) lub NVIDIA GeForce RTX 3080 (10 GB)

DirectX 12

60 GB wolnego miejsca na dysku

Jak widać wymagania są dość wysokie, szczególnie jeśli zależy Wam na jak najlepszej jakości grafiki. Pamiętajcie jednak, że jeśli posiadacie szybkie i stabilne połączenie z internetem, to kwestie sprzętowe można obejść korzystając z usługi GeForce NOW.

Kto jest złoczyńcą w grze Far Cry 6?

Głównym antagonistą nowej odsłony jest Antón Castillo, dyktator, który rządzi Yarą twardą ręką. Seria Far Cry od samego początku słynie z naprawdę charyzmatycznych, zapadających w pamięć złoczyńców i z pewnością tak samo będzie i w tym przypadku, szczególnie, że w postać Castillo wciela się Giancarlo Esposito. To amerykański aktor, który wielokrotnie wcielał się w czarne charaktery w filmach i serialach. Mogliśmy oglądać go między innymi w Breaking Bad czy The Mandalorian.

Far Cry 6 - wsparcie po premierze

Podobnie jak inne gry Ubisoftu, tak i FC6 będzie rozwijane po premierze, a w planach są zarówno płatne (dostępne w ramach przepustki sezonowej), jak i darmowe dodatki. Te pierwsze obejmą serię rozszerzeń, w których otrzymamy możliwość pokierowania złoczyńcami z poprzednich odsłon cyklu, drugie to zaś m.in. misje inspirowane Stranger Things czy Rambo.

fot. Ubisoft

Jak oceniana jest gra?

Wygląda na to, że mamy do czynienia z kolejną solidną produkcją od Ubisoftu. Średnia ocen FC6 w serwisie Opencritic to 79/100 przy ponad 110 opiniach wystawionych przez krytyków. Z pozytywnym odbiorem spotkał się bogaty, zróżnicowany świat oraz rozgrywka. Niektórzy krytykują natomiast fabułę, która ma słabsze momenty oraz brak większych, rewolucyjnych zmian - to nadal przede wszystkim produkt skierowany dla fanów serii.

Tak wyglądają wybrane oceny zachodnich mediów: