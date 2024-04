Farciarz Gilmore 2 powstaje. Drew Barrymore potwierdza!

fot. Universal Pictures

Reklama

W marcu Christopher McDonald zdradził, że Adam Sandler pokazał mu pierwszy szkic scenariusza kontynuacji komedii Farciarz Gilmore. Aktor, który wcielał się w Shootera McGavina, przyznał, że trwają nad tym prace.

W najnowszym odcinku programu talk-show The Drew Barrymore Show prowadząca potwierdziła, że Sandler ma napisany scenariusz do filmu Farciarz Gilmore 2.

Chcę tego. Potrzebuję tego. Wczoraj do późnego wieczora oglądałam z córką film Billy Madison. Wysłałam Sandlerowi nagranie wideo, a on odesłał mi kolejne i czekam, aż potwierdzi [informacje o] scenariuszu do filmu Farciarz Gilmore 2.

Następnie Drew Barrymore spojrzała na swój telefon, aby potwierdzić, że trwają prace nad filmem.

Powiem tylko, ze swojego źródła, że trwają prace. Trwa proces i ten proces jest w toku.

Zobaczcie poniżej całe wideo z programu aktorki.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez The Drew Barrymore Show (@thedrewbarrymoreshow) ROZWIŃ ▼

Farciarz Gilmore - fabuła

Adam Sandler, który występuje w przemiłej golfowej komedii, zbiera kolejne trafienia i punkty w grze swym poczuciem humoru i... niemiłym, poufałym poklepywaniem współtowarzyszy. Wesoły i lekko zwariowany były hokeista, który postanowił grać w golfa, zmienia stateczny sport dla bogatych snobów w istne szaleństwo, a jego błazenady rodem z zupełnie innej dyscypliny sportu stają się medialną sensacją.

fot. IMDb // Universal Pictures