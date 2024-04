Tulsa King - Frank Grillo zmierzy się ze Stallone. Ruszyły zdjęcia do 2. sezonu

fot. WarParty Films // Scott Free Productions

Reklama

Tulsa King opowiada o członku nowojorskiej mafii, który zostaje zwolniony po 25 latach z więzienia. Dwight "Generał" Manfred zostaje zesłany przez szefa do Oklahomy, aby rozszerzyć działalność. Podejrzewając, że mafia działa przeciwko niemu, mężczyzna powoli buduje własną ekipę. W głównego bohatera wciela się Sylvester Stallone, który pełni również funkcję producenta wykonawczego.

Frank Grillo dołączył do głównej obsady 2. sezonu. Zagra Billa Bevilaqua, gangstera z Kansas City, który interesuje się Tulsą. Do swoich ról powrócą Andrea Savage, Martin Starr, Max Casella, Domenick Lombardozzi, Vincent Piazza, Jay Will, Annabella Sciorra, Tatiana Zappardino, Garrett Hedlund i Dana Delany.

Taylor Sheridan jest twórcą i producentem wykonawczym serialu. Za produkcję wykonawczą odpowiadają również Craig Zisk, Terence Winter, David C. Glasser, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin, Braden Aftergood i Keith Cox.

Zdjęcia do nowej serii rozpoczęły się w Oklahomie i Atlancie. Premiera zaplanowana jest na jesień tego roku.

foto. materiały prasowe

Tulsa King - 1. sezon jest dostępny w Polsce na SkyShowtime.