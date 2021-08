Farming Simulator 22 – nowości, zmiany, season pass. Co wprowadzi tegoroczna odsłona serii?

fot. Giants Software

27 sierpnia mieliśmy okazję uczestniczyć w pokazie gry Farming Simulator 22, który zorganizowano z okazji targów Gamescom 2021. Pokazano tam trwający około 30 minut gameplay z komentarzem przedstawicieli Giants Software, ujawniając przy tym wiele interesujących informacji na temat nadchodzącej odsłony serii, które bez wątpienia zainteresują wszystkich miłośników wirtualnego rolnictwa.

W tym wpisie zbieramy dla Was wszystko to, co o Farming Simulator 22 warto wiedzieć - od nowej zawartości, poprzez wprowadzone zmiany, a na szczegółach dotyczących przepustki sezonowej kończąc.

Farming Simulator 22 - co nowego w grze?

Głównym punktem prezentacji było pokazanie nowej mapy, Francji, a konkretnie fikcyjnego regionu Haut-Beyleron, dla którego inspirację stanowiły takie miejsca, jak Nouvelle-Aquitaine czy rovence-Alpes-Côte d’Azur. Dlaczego zdecydowano się akurat na Francję? To proste - bo miejsce to słynie z winogron, a to jedna z trzech nowych upraw w grze (pozostałe to oliwki oraz sorgo).

Uprawa winogron różni się od tego, do czego seria Farming Simulator przyzwyczaiła graczy. Pole trzeba najpierw uprzednio przygotować, a i same zbiory są nieco bardziej wymagające niż zwykle. Wąskie ścieżki między winoroślami trzeba pokonywać w odpowiednim sprzęcie. Konieczna będzie też właściwa przyczepa, bo owoce są bardzo delikatne i w innym wypadku mogłyby się uszkodzić w transporcie.

Ciekawą nowością są też łańcuchy produkcyjne, które pozwolą graczom dodatkowo zarobić. Wcześniej sprawa była prosta - sprzedawaliśmy konkretny produkt i odbieraliśmy za to pieniądze. Teraz mamy możliwość pobawić się nieco dłużej i podano tego przykład: pszenicę zabieramy do młyna, robimy z niej mąkę, wieziemy ją do piekarni, odbieramy chleb, a następnie pieczywo sprzedajemy w supermarkecie. Proces ten jest oczywiście nieco bardziej czasochłonny, ale też zdecydowanie bardziej dochodowy.

Bez wątpienia jednym z najciekawszych nowych elementów jest wprowadzenie pór roku i związanego z nimi kalendarza. To właśnie tam znajdziemy informacje na temat tego, co w danym miesiącu można siać, a co zbierać. Jeśli jednak ktoś nie chce z tego korzystać, to nic nie stoi na przeszkodzie, by to wyłączyć i cieszyć się zabawą bez żadnych ograniczeń - kalendarz jest w pełni opcjonalny.

Oczywiście nie zabraknie też zupełnie nowych maszyn rolniczych. Twórcy są szczególnie dumni z obecności kombajnu Class 750 Trion, bo pojazd ten zadebiutował na rynku około miesiąca temu, a mimo tego udało się im umieścić go w grze. Oczywiście każda z maszyn wykonana jest z dbałością o detale i wygląda tak, jak w prawdziwym życiu - zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz.

Farming Simulator 22 - zmiany

Słuchając prezentacji można odnieść wrażenie, że deweloperom przyświecał jeden cel - uzyskanie jak największego realizmu. I tak usprawniona została oprawa wizualna, bo nowsza wersja silnika graficznego Giants Engine wspiera technologię parallax occlusion mapping, która, w dużym skrócie, odpowiada za trójwymiarowy wygląd obiektów i eliminuje płaskie tekstury. Pokazano to m.in. na przykładzie piachu leżącego na betonie czy ścian z wyraźnie zaznaczonymi wgłębieniami. Lepiej wyglądają też wszelkiego rodzaju efekty cząsteczkowe.

Bardzo dużo uwagi poświęcono też kwestii udźwiękowienia, co wiązało się z narzekaniami graczy na ten aspekt. Praca poszczególnych maszyn brzmi rzeczywiście dużo lepiej - inny dźwięk usłyszymy podczas jazdy z przyczepą, bez przyczepy, pod górę czy z góry. Dźwięk różni się też w zależności od ustawienia kamery (od tyłu lub wewnątrz kabiny). Efekty audio towarzyszą też takim czynnościom, jak używanie wycieraczek czy skrzyni biegów. Tym razem możemy też zdecydować się na manualną skrzynie, choć jest to jedynie opcją, którą można wyłączyć, jeśli preferujemy automat.

Usprawniono też ruch uliczny. Samochody jeżdżą szybciej i są odpowiednio dobrane pod konkretne mapy. We Francji zobaczymy pojazdy inspirowane markami europejskimi, a na mapie w USA pojawią się takie, które przypominają modele amerykańskie.

Farming Simulator 22 - season pass

Zawartość w Farming Simulator 22 nie skończy się na tej dostępnej w momencie premiery. Gra otrzyma przepustkę sezonową, której zakup umożliwi pobranie trzech mniejszych dodatków i jednego większego rozszerzenia w ciągu 12 miesięcy od debiutu. Szczegóły na ten temat nie zostały jeszcze ujawnione. Oczywiście nie zabraknie też pomniejszych, darmowych aktualizacji.

Farming Simulator 22 - data premiery

Gra zadebiutuje 22 listopada 2021 roku i dostępna będzie na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.