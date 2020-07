Fatalny romans - Netflix prezentuje zwiastun psychologicznego thrillera

fot. Netflix

Fatalny romans opowiada o prawniczce (Nia Long), która stara się naprawić swoje małżeństwo z Marcusem (Stephen Bishop) po spotkaniu z dawnym przyjacielem Davidem (Omar Epps). Ellie nie spodziewa się jednak, że mężczyzna jest niestabilny psychicznie, a jej życiu zaczyna zagrażać niebezpieczeństwo.

Film ma być thrillerem psychologicznym z elementami romansu. Jest to oryginalna produkcja Netflixa, którą wyreżyserował Peter Sullivan (Sekretna obsesja, The Sandman). Jest on również twórcą scenariusza przy współpracy z Rasheedą Garner.

Fatalny romans - zwiastun:

W filmie występują: Nia Long, Omar Epps, Stephen Bishop, Aubrey Cleland, Maya Stojan, Kj Smith, Jason-Shane Scott.

Fatalny romans - premiera na Netflixie już 16 lipca.