Kontrowersyjny reżyser zbiera obsadę nowego filmu. Ksiądz kontra półświatek Nowego Jorku

fot. materiały prasowe

Kontrowersyjny Luc Besson nie zwalnia tempa. Po premierze Drakula. Historia wiecznej miłości, ma już w planach kolejny projekt. Będzie to film zatytułowany Father Joe - thriller akcji wyprodukowany przez Bessona z napisanym przez niego scenariuszem. Barthélémy Grossmann wyreżyseruje nowe dzieło, a zdjęcia rozpoczną się w połowie października 2025 roku. W obsadzie znajduje się już Al Pacino oraz Ever Anderson. World of Reel powiadomiło o kolejnym nazwisku, które dołączyło do produkcji. Mowa o Kieferze Sutherlandzie, który zagra główną rolę.

Jako reżyser i scenarzysta ma nieprawdopodobny talent przeplatania dramatu i akcji bez poświęcania któregokolwiek z tych elementów. Ekscytuje mnie perspektywa współpracy z nim jako scenarzystą i reżyserem Grossmannem. Nie mogę się doczekać, żeby już zacząć pracę.

Father Joe - opis fabuły

Akcja Father Joe dzieje się na Manhattanie w latach 90. Kiefer Sutherland zagra tytułowego księdza, który jako jeden człowiek wypowiada wojnę całemu przestępczemu półświatkowi. Al Pacino wcieli się w antagonistę - potężnego mafiozo, którego organizacja stoi na drodze krucjaty prowadzonej przez głównego bohatera. Z kolei Ever Anderson odegra rolę młodej dziewczyny, która znajdzie się pośrodku całego zamieszania, chroniona przez księdza.