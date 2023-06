Fear the Walking Dead - teaser drugiej części 8. sezonu. Lennie James pożegnał się z serialem

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Lennie James to weteran uniwersum Walking Dead, który od 13 lat wcielał się w Morgana. Jego postać zadebiutowała w pilotowym odcinku The Walking Dead, a następnie powróciła w 3. sezonie. Aktor zaznaczył swoją obecność w 5. serii, aby dołączyć potem do głównej obsady w sezonach od 6 do 8. Później Morgana oglądaliśmy od 4. sezonu w Fear the Walking Dead. W finałowym odcinku pierwszej części 8. serii wspomnianego spin-offa aktor pożegnał się ze swoją rolą.

Twórcy nie uśmiercili bohatera - po prostu pozwolili mu odejść. W szóstym odcinku ostatniego sezonu pt. Czerwień, Morgan znowu zmagał się ze swoją traumą z przeszłości, po tym, jak w poprzednim epizodzie umarła jego wieloletnia miłość - Grace (Karen David). Wpadł w stan podobny do tego, w którym Rick Grimes znalazł go w odcinku Oczyszczenie w The Walking Dead. Mimo że tracił zmysły pomógł pokonać PADRE. Razem z Mo (Zoey Merchant) odwiedzili grób jego mentora Eastmana (John Carroll Lynch) i wyruszyli na poszukiwania Ricka Grimesa (Andrew Lincoln).

W wywiadzie dla serwisu Decider James powiedział, że scena odwiedzin grobu była dla niego wyjątkowym momentem, które uważa za świadectwo Johna Carrolla Lyncha, który wystąpił tylko w jednym odcinku (czwarty epizod szóstego sezonu The Walking Dead). W nim ten bohater pomógł Morganowi ponownie stanąć na nogi po wydarzeniach z Oczyszczenia, trenował go, jak walczyć kijem i nauczył, że "każde życie jest cenne", co powtarzał później jak mantrę.

Ta historia genezy jest fundamentalna dla tego, kim jest Morgan i z czym się borykał, według jakich zasad starał się żyć, na czym próbował się skupić i jak ważne było to dla jego umysłu i ciała, aby móc dalej żyć. I to wszystko sprowadza się do Eastmana. Pomyślałem, że to piękny akcent, że dla Morgana było to ważne, aby wrócić na ten grób, zanim ruszył naprzód.

Wątek Morgana otrzymał otwarte zakończenie, więc nie jest wykluczone, że James jeszcze powróci do roli, np. w nadchodzącym spin-offie o Ricku i Michonne zatytułowanym The Walking Dead: Summit. Aktor przyznał, że dla niego to koniec.

Jeśli zobaczysz mnie ponownie wymachującego drewnianą laską, to będzie to dlatego, że została mi przedstawiona historia, której po prostu nie mogłem odmówić.

W wywiadzie powiedział też, że dopiero po kilku dniach i tygodniach od zakończenia zdjęć dotarło do niego, że jego przygoda z serialem się skończyła, ponieważ zaczął odczuwać brak rutyny. Dodał, że docierało to do niego stopniowo.

Morgan przekazał "pałeczkę" z powrotem Madison (Kim Dickens), która powróciła po kilku latach nieobecności do serialu. James został zapytany czy dyskutowano o jego odejściu w połowie finałowego sezonu.

Tak sądzę. Byłem naprawdę wdzięczny i wzruszony, że moja ostatnia scena była z Kim. Czułem się, jakby bogowie wyświadczyli mi przysługę, czyniąc to czymś wyjątkowym. Był tam też Ruben [Blades], co było cudowne. Mam na myśli to, że czasem jest to czysty zbieg okoliczności, a czasem traktuje się takie rzeczy poważnie. Były inne względy, które zostały wzięte pod uwagę - dlatego nakręciłem połowę sezonu w taki właśnie sposób. Ale to poczucie oddania [pałeczki] Kim z pewnością jest tego częścią. To było naprawdę nieuniknione.

Również oficjalny Twitter serialu Fear The Walking Dead upamiętnił Morgana, oddając hołd Lenniemu Jamesowi krótkim pożegnalnym filmikiem.

https://twitter.com/FearTWD/status/1670763359140995073

Fear the Walking Dead 8 - zdjęcia z 6. odcinka

Fear the Walking Dead - sezon 8, odcinek 6

W sieci pojawił się teaser z drugiej części 8. sezonu Fear the Walking Dead, która będzie liczyć również 6 odcinków. Do obsady powracają Danay Garcia (Luciana) i Colman Domingo (Victor), którzy byli nieobecni podczas pierwszej części finałowej serii.

Fear the Walking Dead - teaser sezonu 8B

Poniżej możecie również zobaczyć dodatkowe materiały i wypowiedzi twórców z nadchodzących odcinków.

https://twitter.com/dumbstoopidass/status/1670825785899270145

Fear the Walking Dead - sześć ostatnich odcinków 8. sezonu zostanie wyemitowanych na polskim kanale AMC pod koniec 2023 roku.