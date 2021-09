Fear the Walking Dead - zwiastun i plakat z 7. sezonu! Morgan kontra Strand

fot. AMC

Bohaterowie Fear the Walking Dead znajdą się w nowej sytuacji, gdzie nie tylko będą walczyć z zarażonymi, ale też ze skutkami opadu promieniotwórczego po wybuchu głowic nuklearnych. W 7. sezonie ponownie zobaczymy Alycię Debnam-Carey, Colmana Domingo, Lenniego Jamesa, Austina Amelio, Mo Collins, Maggie Grace, Christine Evangelistę, Jennę Elfman, Rubéna Bladesa i Danay Garcię. Do obsady dołączy Gus Halper jako Will.

Do sieci trafił klimatyczny zwiastun, który pokazuje jak bohaterowie radzą sobie podczas nuklearnej apokalipsy. Zaostrzy się również konflikt między Morganem a Victorem. W trailerze można też dostrzec Aishę Tyler, która wyreżyserowała jeden z odcinków 6. sezonu, a w tym wcieli się w jedną z postaci. Powróci do historii Sydney Lemmon jako Isabelle, która też pojawia się w zwiastunie.

Fear the Walking Dead - zwiastun 7. sezonu

Zobaczcie też nowe plakaty z 7. sezonu, na których znajdują się Morgan i Strand.

Fear the Walking Dead - 7. sezon (plakat)

W oficjalnym opisie 7. sezonu możemy przeczytać:

Teddy (John Glover) urzeczywistnił swoją wizję „Końca”, kiedy zdetonował głowice nuklearne w Teksasie. Jednak to ci, którzy przeżyli, muszą zdecydować jak będzie wyglądał „Początek”. I będą musieli to zrobić w świecie pozbawionym światła i nadziei, w którym powietrze na zewnątrz jest tak samo zabójcze jak szwendacze, z którymi muszą się mierzyć. Ocaleni dowiedzą się, kim naprawdę są i do czego są zdolni. Niektórzy staną na wysokości zadania, inni znajdą nowy cel, a niektórzy zdefiniują się na nowo – nawet jeśli będzie to oznaczało straszliwą cenę dla tych, których kiedyś uważali za rodzinę.

Fear the Walking Dead - polska premiera pierwszego odcinka 7. sezonu 18 października o 3:00 nad ranem (równocześnie z amerykańską premierą) oraz 22:00 na AMC.