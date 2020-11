Fear the Walking Dead - zwiastun finałowego odcinka pierwszej połowy 6. sezonu

fot. AMC

Szósty sezon Fear the Walking Dead zbiera pozytywne oceny wśród krytyków, jak i widzów. Odcinki mają formę antologii i skupiają się na poszczególnych głównych bohaterach. Aby urozmaicić serial epizody są inspirowane serialami (kryminalnymi i medycznymi), a także filmami (Szklaną Pułapką). Showrunner serialu Ian Goldberg zdradził, że w 7. odcinku pojawią się motywy z horroru Teksańska masakra piłą mechaniczną. Skoncentruje się on na Alicii (Alycia Debnam-Carey) i Charlie (Alexa Nisenson). Andrew Chambliss, także showrunner, powiedział czego możemy spodziewać się w epizodzie.

Ostatnim razem, gdy widzieliśmy razem Stranda i Alicię, on odesłał ją mówiąc, że potrzebuje jej, żeby pamiętała kim jest, aby była w stanie przypomnieć mu o tym, kim on był. I powiem, że zobaczymy obie te rzeczy poddane próbie, a także to, kto ostatecznie będzie w stanie to zrobić.

Do sieci trafił zwiastun 7. odcinka, który będzie zarazem finałem tej części sezonu, nazywanego też 6A. To będzie ostatni epizod Fear the Walking Dead w 2020 roku, czyli nastąpi przerwa przed dalszą częścią serii.

Showrunnerzy zdradzili również, że widzowie dowiedzą się więcej o tajemniczej grupie, która pisze sprejem swoje motto "koniec jest początkiem" i sabotuje Pionierów. Mają oni swój plan, który będą realizować bez względu na wszystko. Szykuje się kolejny atak na społeczność, na której czele stoi Virginia.

Wszystko zmierza ku temu, że ludzie powinni zacząć się martwić, czy te ataki nie staną się większe, a nawet bardziej przerażające. I to jest to, co pcha naprzód Virginię, że ta grupa może być znacznie bliżej niż im się wydaje. W rzeczywistości mogli przeniknąć do większej liczby osad, niż jest tego świadoma.

Fear the Walking Dead - polska premiera 7. odcinka 23 listopada o 3.00 rano w AMC. Powtórka o 22.00 tego samego dnia.