Thor: Love and Thunder - w obsadzie także inny Strażnik Galaktyki? Nowe pogłoski

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jakiś czas temu The Hollywood Reporter podał, że w obsadzie filmu Thor: Love and Thunder znalazł się Chris Pratt, który ponownie zagra Star Lorda znanego z serii Strażnicy Galaktyki i Avengers: Koniec gry. To zrodziło pytania o obecność innych członków drużyny znanej jako Strażnicy Galaktyki.

Okazuje się jednak, że nie tylko Chris Pratt udał się do Australii, gdzie realizowane są zdjęcia do filmu. Według portalu The Direct, australijscy paparazzi zauważyli w tym tygodniu w Sydney aktora głosowego postaci Groota. Być może Vin Diesel jest tam z zupełnie innych pobudek, ale wciąż fani doszukują się kolejnych poszlak, które wskazywałyby na obecność pozostałych Strażników Galaktyki w obsadzie. Przypomnijmy, że pod koniec Avengers: Koniec gry, bohaterowie z dwóch filmów Jamesa Gunna udali się w przestrzeń kosmiczną razem z Thorem. Wydaje się zatem prawdopodobne, że przez jakiś czas zobaczymy ich wszystkich w obsadzie.

fot. Marvel

W potwierdzonej obsadzie są również Chris Hemsworth, Natalie Portman i Tessa Thompson.

Thor: Love and Thunder - premiera w 2022 roku.