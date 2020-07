Festiwal w Wenecji 2020: lista tytułów. Film Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta w konkursie głównym!

fot. materiały prasowe

Wciąż trwają przygotowania do 77. już Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Odbędzie się on w dniach 2-12 września 2020 roku; organizowany jest w formie tradycyjnej, lecz całość będzie musiała sprostać nowym wymogom bezpieczeństwa.

Ogłoszono filmy nominowane do głównego konkursu. Wśród nich znajduje się film Śniegu już nie będzie! Wyreżyserowała go Małgorzata Szumowska wraz z Michałem Englertem. W obsadzie znaleźli się: Alec Utgoff, Maja Ostaszewska, Agata Kulesza, Weronika Rosati, Katarzyna Figura i Andrzej Chyra. Film opowiada o pochodzącym ze wschodu Żeni, który zatrudnia się jako masażysta na luksusowym podmiejskim osiedlu. W niedługim czasie zostaje powiernikiem swoich klientów.

Poniżej przedstawiamy pełną listę filmów zakwalifikowanych do konkursu głównego:

In Between Dying, reż.: Hilal Baydarov

Le Sorelle Macaluso, reż.: Emma Dante

The World To Come, reż.: Mona Fastvold

Nuevo Orden, reż.: Michel Franco

Laila in Haifa, reż.: Amos Gitai

Dear Comrades, reż.: Andrei Konchalovsky

Wife Of A Spy, reż.: Kiyoshi Kurosawa

Sun Children, reż.: Majid Majidi

Lovers, reż.: Nicole Garcia

Pieces Of A Woman, reż.: Kornel Mundruczo

Miss Marx, reż.: Susanna Nicchiarelli

Padrenostro, reż.: Claudio Noce

Notturno, reż.: Gianfranco Rosi

Never Gonna Snow Again, reż.: Malgorzata Szumowska, Michal Englert

The Disciple, reż.: Chaitanya Tamhane

And Tomorrow The Entire World, reż.: Julia Von Heinz

Quo Vadis, Aida?, reż.: Jasmila Zbanic

Nomadland, reż.: Chloé Zhao