Nadciąga pierwsza FIFA po głośnym rozstaniu z EA Sports

Enver

Reklama

Na wielką konkurencję dla EA Sports FC od FIFA będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Na razie Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej zapowiedziała zdecydowanie mniejszą i mniej realistyczną produkcję spod szyldu FIFA. Mowa o grze FIFA Heroes, która bardziej kojarzy się z grą na telefony niż z prawdziwą piłkarską produkcją.

FIFA Heroes to dynamiczna, zręcznościowa gra piłkarska w formacie pięciu na pięciu. Tytuł ma trafić na szerokie spektrum platform, w tym konsole PlayStation, Xbox i Switch, a także na urządzenia mobilne z systemami iOS i Android.

W FIFA priorytetem zawsze było jednoczenie ludzi poprzez miłość do piłki nożnej. Dzięki FIFA Heroes fani mogą stworzyć drużynę multiwersum, mieszając swoich ulubionych fikcyjnych bohaterów, ulubionych graczy i nasze własne maskotki. Oferujemy miłość do futbolu nowemu pokoleniu, jednocześnie rozpalając nostalgię i radość dla rodzin i starszych graczy, którzy dorastali z FIFA - o produkcji mówi Christian Volk, dyrektor FIFA ds. gier i e-sportu.

Od pierwszego dnia Solace ściśle współpracowało z Enver, studiem deweloperskim, aby stworzyć pionierskie doświadczenia, które łączą graczy. W FIFA Heroes postawiliśmy sobie za cel uchwycenie tego, co tak naprawdę sprawia, że futbol jest tak fascynujący: szybkość, dramaturgia i rywalizacja. Piłka nożna ma unikalny sposób na zbliżanie ludzi, a ta gra jest naszym sposobem na przeniesienie tej miłości do sportu do gry - zaznacza z kolei Kyle Joyce, dyrektor Solace i założyciel Enver.

Premiera FIFA Heroes planowana jest na przyszły rok.