Nadciąga pierwsza FIFA po głośnym rozstaniu z EA Sports

Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA), we współpracy ze studiami Solace oraz Enver z Nowego Jorku, oficjalnie ogłosiła nowy tytuł w swoim cyfrowym portfolio: FIFA Heroes.
Michał Czubak
FIFA Heroes
FIFA Heroes Enver
Na wielką konkurencję dla EA Sports FC od FIFA będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Na razie Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej zapowiedziała zdecydowanie mniejszą i mniej realistyczną produkcję spod szyldu FIFA. Mowa o grze FIFA Heroes, która bardziej kojarzy się z grą na telefony niż z prawdziwą piłkarską produkcją.

FIFA Heroes to dynamiczna, zręcznościowa gra piłkarska w formacie pięciu na pięciu. Tytuł ma trafić na szerokie spektrum platform, w tym konsole PlayStation, Xbox i Switch, a także na urządzenia mobilne z systemami iOS i Android.

W FIFA priorytetem zawsze było jednoczenie ludzi poprzez miłość do piłki nożnej. Dzięki FIFA Heroes fani mogą stworzyć drużynę multiwersum, mieszając swoich ulubionych fikcyjnych bohaterów, ulubionych graczy i nasze własne maskotki. Oferujemy miłość do futbolu nowemu pokoleniu, jednocześnie rozpalając nostalgię i radość dla rodzin i starszych graczy, którzy dorastali z FIFA - o produkcji mówi Christian Volk, dyrektor FIFA ds. gier i e-sportu.

Od pierwszego dnia Solace ściśle współpracowało z Enver, studiem deweloperskim, aby stworzyć pionierskie doświadczenia, które łączą graczy. W FIFA Heroes postawiliśmy sobie za cel uchwycenie tego, co tak naprawdę sprawia, że futbol jest tak fascynujący: szybkość, dramaturgia i rywalizacja. Piłka nożna ma unikalny sposób na zbliżanie ludzi, a ta gra jest naszym sposobem na przeniesienie tej miłości do sportu do gry - zaznacza z kolei Kyle Joyce, dyrektor Solace i założyciel Enver.

Premiera FIFA Heroes planowana jest na przyszły rok.

Źródło: infomracja prasowa

FIFA Heroes
