Nadciąga pierwsza FIFA po głośnym rozstaniu z EA Sports
Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA), we współpracy ze studiami Solace oraz Enver z Nowego Jorku, oficjalnie ogłosiła nowy tytuł w swoim cyfrowym portfolio: FIFA Heroes.
Na wielką konkurencję dla EA Sports FC od FIFA będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Na razie Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej zapowiedziała zdecydowanie mniejszą i mniej realistyczną produkcję spod szyldu FIFA. Mowa o grze FIFA Heroes, która bardziej kojarzy się z grą na telefony niż z prawdziwą piłkarską produkcją.
FIFA Heroes to dynamiczna, zręcznościowa gra piłkarska w formacie pięciu na pięciu. Tytuł ma trafić na szerokie spektrum platform, w tym konsole PlayStation, Xbox i Switch, a także na urządzenia mobilne z systemami iOS i Android.
Premiera FIFA Heroes planowana jest na przyszły rok.
Źródło: infomracja prasowa
