Nowy film w reżyserii Johnny'ego Deppa z Alem Pacino w obsadzie. O czym opowie Modi?

Kontrowersje wokół Johnny'ego Deppa nie gasną, ale aktor stara się zajmować swoje myśli obowiązkami. W planach ma teraz zaprezentowanie swojego nowego filmu, czyli Modi – Three Days On The Wing Of Madness. W produkcji zagrał Stephen Graham oraz legendarny Al Pacino. Film ma zadebiutować podczas San Sebastián Film Festival. Wydarzenie będzie trwało od 20 do 28 września 2024 roku.

Film opowiada o "72-godzinnej zawierusze w życiu artysty Amedeo Modiglianiego. Produkcja śledzi jego losy w trakcie serii chaotycznych wydarzeń na ulicach Paryża w 1916 roku w trakcie wojny." Francuska aktorka, Antonia Desplat, jest główną gwiazdą produkcji.

Modi – Three Days On The Wing Of Madness - opis fabuły

Amedeo Modigliani ucieka przed policją. Jego pragnienie zakończenia kariery i opuszczenia miasta jest jednak sabotowane przez znajomych artystów - Maurice'a Utrillo i Chaima Soutine'a, a także muzę Amadeo, czyli Beatrice Hastings. Modi poszukuje porady u handlarza dziełami sztuki i swojego przyjaciela, Leopolda Zborowskiego. Jednakże po nocy pełnej halucynacji, chaos w umyśle Modiego dochodzi do zenitu, gdy ten staje twarzą w twarz z amerykańskim kolekcjonerem, Mauricem Gangnatem, który jest w stanie odmienić jego życie.