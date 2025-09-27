Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

O czym opowie film Star Wars: Starfighter? Wyciekł istotny detal

Star Wars: Starfighter to kolejny film z uniwersum Gwiezdnych wojen, którego premiera zaplanowana jest na 2027 rok. Oficjalnie nie ujawniono jeszcze fabuły poza czasem akcji, ale dzięki przeciekowi poznaliśmy szczegół, który może wywołać falę spekulacji.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Disney 
star wars: starfighter gwiezdne wojny
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Star Wars: Starfighter fot. materiały prasowe / Shawn Levy
Reklama

Trwają prace na planie Star Wars: Starfighter, czyli kolejnego filmu osadzonego w świecie Gwiezdnych wojen. Do tej pory nie poznaliśmy oficjalnych szczegółów fabuły, ale do sieci wyciekł istotny detal, który może sporo zasugerować fanom.

Star Wars: Starfighter - o czym film?

Nowe informacje pochodzą ze źródeł dziennikarza Johna Rochy, który twierdzi, że nastolatek grany przez Flynna Graya jest wrażliwy na Moc, a jego matka (Amy Adams) wydaje się być Jedi. Ryan Gosling wciela się w jej brata, który zabiera siostrzeńca, by uciec przed ścigającymi ich złoczyńcami (w tych rolach Mia Goth i Matt Smith). Bohater otrzymuje od siostry misję, ale jej szczegóły nie są jeszcze znane.

Fabuła Star Wars: Starfighter rozgrywa się pięć lat po wydarzeniach z filmu Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie. Wątek nowych wrażliwych na Moc kandydatów do tworzonego przez Rey Zakonu Jedi wydaje się więc logiczną spekulacją.

Star Wars: Starfighter - obsada

W obsadzie znaleźli się także Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman i Daniel Ings. Według plotek Mia Goth i Matt Smith mają wcielać się w głównych antagonistów tej historii. Shawn Levy reżyseruje film na podstawie scenariusza Jonathana Troppera, znanego z seriali Banshee i Wojownik

Premiera Star Wars: Starfighter odbędzie się w kinach na całym świecie 28 maja 2027 roku. Zdjęcia niedawno ruszyły i potrwają kilka miesięcy.

Źródło: John Rocha

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Disney 
star wars: starfighter gwiezdne wojny
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2027
Star Wars: Starfighter Przygodowy

Najnowsze

1 Avengers: Doomsday - Robert Downey Jr.
-

Avengers: Doomsday może zmienić kino komiksowe. Tak twierdzi reżyser hitu MCU

2 Spider-Man: Brand New Day
-
Plotka

Spider-Man 4 - kto w końcu jest złoczyńcą? Doniesienia zaskakują

3 Breaking Bad
-

Seriale, które zachwyciły już w pierwszym odcinku. Uwaga - ta lista jest przeładowana klasykami

4 Gra o tron
-

Najlepsze serialowe potwory. Nie tylko smoki rządzą ekranem - są inne oryginalne kreatury

5 LARP. Miłość, trolle i inne questy 
-

LARP podbija festiwal w Gdyni. To nie pierwszy raz, gdy kino niefestiwalowe porywa publiczność

6 Gwiezdne Wojny: Andor: sezon 1
-

Gwiazda Andora zagra w nowej Narnii. W kogo wcieli się Denise Gough

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s21e09

Najniebezpieczniejszy zawód świata

s27e33

Big Brother (US)

s2025e190

Anderson Cooper 360

s23e28

Real Time with Bill Maher

s02e04

Czarodzieje z Waverly Place: nowy rozdział

s21e39

s2025e74

s03e15
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Północ Południe

22

wrz

Film

Północ Południe
To się nie dzieje

22

wrz

Film

To się nie dzieje
Zaprawdę Hitler umarł

22

wrz

Film

Zaprawdę Hitler umarł
Marathon

23

wrz

Gra

Marathon
W głębinie

23

wrz

Książka

W głębinie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Gwyneth Paltrow
Gwyneth Paltrow

ur. 1972, kończy 53 lat

Indira Varma
Indira Varma

ur. 1973, kończy 52 lat

Agata Kulesza
Agata Kulesza

ur. 1971, kończy 54 lat

Lola Kirke
Lola Kirke

ur. 1990, kończy 35 lat

Cary-Hiroyuki Tagawa
Cary-Hiroyuki Tagawa

ur. 1950, kończy 75 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?_11_09_25
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

9

M jak miłość: czy Franka umrze? Co wydarzy się w odcinku 1877?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV