O czym opowie film Star Wars: Starfighter? Wyciekł istotny detal
Star Wars: Starfighter to kolejny film z uniwersum Gwiezdnych wojen, którego premiera zaplanowana jest na 2027 rok. Oficjalnie nie ujawniono jeszcze fabuły poza czasem akcji, ale dzięki przeciekowi poznaliśmy szczegół, który może wywołać falę spekulacji.
Trwają prace na planie Star Wars: Starfighter, czyli kolejnego filmu osadzonego w świecie Gwiezdnych wojen. Do tej pory nie poznaliśmy oficjalnych szczegółów fabuły, ale do sieci wyciekł istotny detal, który może sporo zasugerować fanom.
Star Wars: Starfighter - o czym film?
Nowe informacje pochodzą ze źródeł dziennikarza Johna Rochy, który twierdzi, że nastolatek grany przez Flynna Graya jest wrażliwy na Moc, a jego matka (Amy Adams) wydaje się być Jedi. Ryan Gosling wciela się w jej brata, który zabiera siostrzeńca, by uciec przed ścigającymi ich złoczyńcami (w tych rolach Mia Goth i Matt Smith). Bohater otrzymuje od siostry misję, ale jej szczegóły nie są jeszcze znane.
Fabuła Star Wars: Starfighter rozgrywa się pięć lat po wydarzeniach z filmu Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie. Wątek nowych wrażliwych na Moc kandydatów do tworzonego przez Rey Zakonu Jedi wydaje się więc logiczną spekulacją.
Star Wars: Starfighter - obsada
W obsadzie znaleźli się także Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman i Daniel Ings. Według plotek Mia Goth i Matt Smith mają wcielać się w głównych antagonistów tej historii. Shawn Levy reżyseruje film na podstawie scenariusza Jonathana Troppera, znanego z seriali Banshee i Wojownik.
Premiera Star Wars: Starfighter odbędzie się w kinach na całym świecie 28 maja 2027 roku. Zdjęcia niedawno ruszyły i potrwają kilka miesięcy.
Źródło: John Rocha
