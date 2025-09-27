O czym opowie film Star Wars: Starfighter? Wyciekł istotny detal

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe / Shawn Levy

Trwają prace na planie Star Wars: Starfighter, czyli kolejnego filmu osadzonego w świecie Gwiezdnych wojen. Do tej pory nie poznaliśmy oficjalnych szczegółów fabuły, ale do sieci wyciekł istotny detal, który może sporo zasugerować fanom.

Star Wars: Starfighter - o czym film?

Nowe informacje pochodzą ze źródeł dziennikarza Johna Rochy, który twierdzi, że nastolatek grany przez Flynna Graya jest wrażliwy na Moc, a jego matka (Amy Adams) wydaje się być Jedi. Ryan Gosling wciela się w jej brata, który zabiera siostrzeńca, by uciec przed ścigającymi ich złoczyńcami (w tych rolach Mia Goth i Matt Smith). Bohater otrzymuje od siostry misję, ale jej szczegóły nie są jeszcze znane.

Fabuła Star Wars: Starfighter rozgrywa się pięć lat po wydarzeniach z filmu Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie. Wątek nowych wrażliwych na Moc kandydatów do tworzonego przez Rey Zakonu Jedi wydaje się więc logiczną spekulacją.

Star Wars: Starfighter - obsada

W obsadzie znaleźli się także Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman i Daniel Ings. Według plotek Mia Goth i Matt Smith mają wcielać się w głównych antagonistów tej historii. Shawn Levy reżyseruje film na podstawie scenariusza Jonathana Troppera, znanego z seriali Banshee i Wojownik.

Premiera Star Wars: Starfighter odbędzie się w kinach na całym świecie 28 maja 2027 roku. Zdjęcia niedawno ruszyły i potrwają kilka miesięcy.