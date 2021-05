Film Your Story - nowy termin zgłoszeń do konkursu Nowych Horyzontów i OPPO

Fot. Oppo/Nowe Horyzonty

W ramach współpracy OPPO objęło patronatem sekcję Pokazów Galowych oraz Nagrodę Publiczności. Na platformie Nowe Horyzonty VOD powstanie również specjalna selekcja filmów wpisujących się w konwencję odkrywania własnej drogi, radości tworzenia, przekraczania własnych granic.

Przy tej okazji zaplanowano konkurs Film Your Story, w ramach którego każdy może zaprezentować swój pomysł na film i docelowo zrealizować własną produkcję, która zostanie zaprezentowana widzom Nowych Horyzontów. Co należy zrobić? Chętny uczestnik musi przesłać pomysł na film, który da się zrealizować smartfonem, wpisujący się w hasło „Film Your Story". Autorzy 15 najlepszych pomysłów otrzymają na własność smartfony OPPO Reno5 5G, jeśli tylko przed rozpoczęciem następnego etapu zrealizują swoje koncepcje.

Organizatorzy poinformowali o nowym terminie przyjmowania zgłoszeń - filmy przesyłać można do 1 czerwca 2021 roku. Autor lub autorka najlepszego spośród 15 nagrań, wybranego przez jury, otrzyma nagrodę główną – 10 000 zł oraz możliwość nakręcenia smartfonem OPPO Reno5 5G profesjonalnej etiudy pod mentorską opieką profesjonalnej ekipy filmowej. W konkursowym jury zasiada m.in. nasz redaktor naczelny, Dawid Muszyński oraz Roman Gutek, Marcin Pieńkowski, Mo Zhang, Marcin Prokop, Michał Wilczewski, Mikołaj Komar i Tomasz Rewers.

Oppo

Informacje na temat formy oraz innych szczegółów konkursu, dostępne są pod oficjalnym adresem wydarzenia.