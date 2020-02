FilmBox Plus - nowy serwis VOD wystartuje jeszcze w 2020 roku

Usługa streamingowa FilmBox Plus ma zostać wprowadzona na całym świecie do końca tego roku. Ma ona łączyć kanały linearne, które będą zasilane technologią sztucznej inteligencji z biblioteką treści VOD. Ma też oferować i obsługiwać różne modele biznesowe, takie jak SVOD, AVOD i TVOD/PPV.

FilmBox Plus będzie funkcjonować na wielu platformach i ekranach, posiadać bardzo intuicyjny interfejs i umożliwiać integrację z dekoderami operatora. Subskrypcja ma być możliwa za pośrednictwem urządzeń partnerskich i platform lub bezpośrednio. Podobno dostępny będzie bardzo szeroki wybór treści VOD, w tym filmy, seriale oraz programy tematyczne.

Konwergencja tradycyjnych i cyfrowych środowisk płatnej telewizji doprowadziła do stworzenia nowych zachowań i oczekiwań ze strony widzów. Operatorzy będą musieli sprostać tym wyzwaniom, jeśli chcą się rozwijać – skomentował Guney Yasavur, dyrektor operacyjny w SPI International. - FilmBox Plus oferuje scentralizowane rozwiązanie do obsługi treści zarówno dla operatorów, jak i użytkownika końcowego. Usługa łatwo integruje się z dekoderami i ofertami operatora oraz poprawia ogólne wrażenia wizualne dla użytkownika końcowego, zapewniając wysoce spersonalizowane i spójne treści za pośrednictwem technologii opartych na sztucznej inteligencji.