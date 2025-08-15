Filmy z 2006 roku, które są teraz klasykami
20 lat to wystarczająco długo, by móc uznać film za klasyk. Choć 2006 rok wielu osobom wydaje się całkiem niedawny, produkcje, które wtedy zadebiutowały, okazały się tak dobre i ponadczasowe, że zasługują na miejsce w gronie tych, które po prostu trzeba znać.
Prestiżowy portal Collider.com przygotował zestawienie, obok którego trudno przejść obojętnie i z którym niełatwo się nie zgodzić. Wybrano filmy z 2006 roku, które bez wahania można dziś uznać za klasyki. To lista 10 tytułów, o której zawsze można dyskutować, bo gusta bywają różne, ale biorąc pod uwagę ich odbiór w 2006 roku, późniejsze docenienie oraz to, jak dobrze się zestarzały, wydaje się naprawdę trafiona.
Oczywiście znajdą się tu produkcje, z którymi nie każdy się zgodzi. Tak jest zawsze, bo kino odbieramy indywidualnie, przez pryzmat własnych emocji. Jednak patrząc na to, co te filmy sobą reprezentują, warto wyjść ponad własną perspektywę. Nawet jeśli nie wszystkie uznamy za najlepsze, trudno odmówić im statusu klasyków. Nie zawsze muszą to być największe arcydzieła w historii kina – często są to po prostu ponadczasowe opowieści, które zapisały się złotymi zgłoskami w dziejach filmu.
Sprawdźcie listę i dajcie znać w komentarzach, czy jakichś tytułów Wam brakuje!
Źródło: collider.com
