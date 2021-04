Najbardziej oczekiwane filmy Marvela i DC według IMDb

źródło: Boss Logic

Filmy Marvela i DC królują na ekranach, bijąc rekordy popularności. W 2021 roku i 2022 roku premierę będzie mieć dużo tytułów, które już elektryzują fanów. Ranking IMDb został oparty na rzeczywistych odsłonach stron seriali według IMDb Pro. Dane zostały zarejestrowane 21 kwietnia 2021 roku.

Marvel i DC podzielili się prawie po równo, ale superprodukcja DC piastuje zaszczytne pierwsze miejsce, czyli jest najbardziej oczekiwanym filmem. Z uwagi na to, że jest to najbliższy tytuł DC też nie jest ta wygrana zaskoczeniem, ale tak czy inaczej pokonano produkcję MCU, która wychodzi ciut wcześniej. Marvel natomiast ma aż sześć pozycji, co pozwala im zdobyć przewagę nad odwiecznym rywalem.

Dajcie znać w komentarzach, na które tytuły Wy czekacie i dlaczego. Czy zgadzacie się z listą popularności sporządzoną na bazie odsłon stron w IMDb?

Najbardziej oczekiwane filmy