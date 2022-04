Filmy DC bardziej jak MCU? Będą ogromne zmiany w strategii tworzenia uniwersum!

Źródło: HBO Max

Wraz z powstaniem Warner Bros. Discovery nowy CEO korporacji, David Zaslav, planuje wielkie zmiany dla uniwersum DCEU i ogólnego tworzenia filmów opartych na komiksach DC. Rozważa on, aby DC tworzyło własne treści filmowe oraz serialowe, co wpłynęłoby na plany Warner Bros. Pictures i Warner Bros. Television, którzy obecnie tworzą filmy i seriale oparte na komiksach DC. Celem prezesa jest to, aby kreatywne podejście do tworzenia uniwersum było bardziej spójne, aby zmaksymalizować zyski z historii o superbohaterach.

DCEU jak MCU?

Według informatorów Variety przede wszystkim David Zaslav chce wprowadzić strategię podobną do tej, która jest w Marvel Studios, które tworzy MCU. Tam Kevin Feige nadzoruje wszystko, co jest tworzone, i kluczowo wpływa na kreatywne decyzje odnośnie historii, dając często uniwersalnie chwalone pomysły i pilnując spójności uniwersum. Dzięki niemu MCU działa i zachwyca widzów od 14 lat. Dlatego też Zaslav spotykał się z różnymi kandydatami z doświadczeniem w tworzeniu i rozwijaniu blockbusterów, aby znaleźć kogoś, kto będzie nadzorować DCEU w podobnym stylu, jak to robi Kevin Feige w MCU. Czytamy, że Zaslav bardziej jednak zainteresowany jest kimś z doświadczeniem biznesowym, kto sprawiłby, aby te różne departamenty tworzące projekty DC współpracowały w bardziej harmonijny sposób. Mniej go interesuje ktoś, kto miałby być kimś w rodzaju kreatywnego guru DCEU.

Celem Zaslava jest odblokowanie pełnego potencjału DC na ekranie. Brakuje osobom decyzyjnym wspólnej spójnej wizji na rozwój marki. Nie podoba im się, że taka postać jak Superman jest marnowana i trzeba ją na nowo ożywić. Wierzą też, że trzeba tworzyć więcej projektów w stylu Jokera o mniej znanych postaciach z DC. Do tego zdaniem korporacji DC musi więcej robić, aby wzmocnić tworzenie dobrych treści w streamingu oraz w gamingu. Według Variety tutaj może nadal ważną rolę odgrywać Walter Hamada, szef DC Films.