Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Filmy science fiction, które kochają prawdziwi naukowcy. 5 wyjątkowych tytułów

Zastanawialiście się kiedyś, jakie filmy science fiction lubią naukowcy? A konkretnie –​ fizycy? Osoby, które na co dzień zajmują się tym, co ten bgatunek często próbuje przewidzieć? Dzięki prestiżowemu czasopismu Nature znamy odpowiedź na to pytanie. Kilka tytułów może Was zaskoczyć.
Autopromocja
tpb-vod
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  science fiction 
nauka filmy interstellar
Kadr z filmu Warner Bros.
Reklama

Nature to prestiżowy tygodnik naukowy, publikujący sprawdzone badania i rzetelne newsy ze wszystkich dziedzin nauki i technologii. Jest uważany, obok Science, za jedno z dwóch najlepszych czasopism naukowych, a publikacja na jego łamach jest uważana za duży sukces w branży. Teraz Nature w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Nauki i Technologii Kwantowej przeprowadziło ankietę wśród fizyków na temat ich ulubionych filmów. Choć na co dzień nie zgadzają się w wielu kwestiach, to w przypadku kinematografii są zaskakująco zgodni. 

Filmy science fiction, które kochają prawdziwi naukowcy

Oto pięć filmów science fiction, które kochają fizycy:

  • Interstellar (2014)
  • Prestiż (2006)
  • Star Trek IV: Powrót na Ziemię (1986)
  • Powrót do Przyszłości II (1989)
  • Spider-Man Uniwersum (2018)
nullFot. Materiały prasowe

Dlaczego fizycy kochają te filmy science fiction? 

Dlaczego akurat te filmy kochają fizycy? Dwa z nich były najczęściej chwalone ze względu na sposób, w jaki pokazują naukę na ekranie. Chodzi oczywiście o Interstellar i Prestiż. Obie produkcje zostały wyreżyserowane przez Christophera Nolana. Najwyraźniej naukowcy mają do niego słabość. Warto dodać, że filmowiec rzeczywiście zaczął interesować się gatunkiem science fiction dzięki fascynacji fizyką. 

Jak informuje czasopismo Science, fizyk Barry Luokkala pokazuje na swoich zajęciach fragmenty z filmu Prestiż. Uważa, że to ambitny fikcyjny krok naprzód w kwestii tego, co rzeczywiście wiemy o teleportacji. Za to naukowiec Rithya Kunnawalkam Elayavalli, fizyk jądrowy, opisał produkcję jako „steampunkową reprezentację nauki, której wciąż nie znamy”. Jeśli chodzi o Interstellar, w trakcie premiery film wywołał prawdziwe poruszenie w środowisku naukowym. Wielu fizyków, z którymi rozmawiało Science, przyznało, że chodziło do kina całymi grupami, by go obejrzeć. Noblista Kip Thorne wprost stwierdził, że to konkretne widowisko Christophera Nolana zmieniło wśród nich sposób myślenia o pewnych aspektach fizyki. „To prawdziwa nauka, oparta na rzeczywistych zjawiskach fizycznych, doprowadzonych do granic możliwości” – podsumowała Claudia de Rham, fizyczka teoretyczna.

InterstellarWarner Bros./SpaceEngine

Podsumowując, te dwa filmy były zdecydowanie najczęściej wymieniane przez fizyków, z którymi rozmawiało Nature. Pojawiło się jednak również kilka innych tytułów, dość często powtarzanych, choć daleko w tyle za Interstellar i Prestiżem. Pierwszy z nich to Star Trek IV: Powrót na Ziemię. Luokkala powiedział, że w trakcie premiery przezroczyste aluminium było nowością i było opatentowane niedawno. Fakt, że świeże odkrycie tak szybko pojawiło się w filmie, było jego zdaniem niesamowite. Kolejny na liście jest Powrót do Przyszłości II. Kai Liu, zajmujący się fizyką materiałową, podczas swoich zajęć pokazuje fragment filmu, na którym Marty McFly lata na lewitującej deskorolce. W tamtym czasie była jedynie fantazją filmowców, jednak później udało się ją odtworzyć. Dla niego to dowód, że naukowcy mogą pracować nad czymś, co wydaje się wydaje się wyjęte z filmu science fiction, ale później stanie się rzeczywistością. Ostatni tytuł może zaskoczyć część z Was, bo to... film superbohaterski. Chodzi o animację Spider-Man Uniwersum, w której ważną rolę odgrywa temat równoległych wszechświatów. 

Pełen artykuł Nature znajdziecie tutaj. Warto też zapoznać się z czasopismem, jeśli chcecie mieć dostęp do różnych ciekawych publikacji naukowych. filmy

Źródło: Nature

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  science fiction 
nauka filmy interstellar
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

8,4

2018
Spider-Man Uniwersum
Oglądaj TERAZ Spider-Man Uniwersum Animowany

7,3

1986
Star Trek IV: Powrót na Ziemię
Oglądaj TERAZ Star Trek IV: Powrót na Ziemię Sci-Fi

8,7

2014
Interstellar
Oglądaj TERAZ Interstellar Sci-Fi

7,8

1989
Powrót do przyszłości II
Oglądaj TERAZ Powrót do przyszłości II Komedia

8,5

2006
Prestiż
Oglądaj TERAZ Prestiż Sci-Fi
Powiązane osoby

Najnowsze

1 To: Witajcie w Derry
-

Niespodzianka na Halloween od HBO Max. 2. odcinek To: Witajcie w Derry pojawi się wcześniej

2 Okładka książki
-

Polska lektura szkolna dostanie ekranizację. Trwa casting do głównych ról

3 6. Plan ochrony konserwatorskiej rancza Yellowstone wejdzie w życie - John Dutton przedstawił swój plan Beth, że w ostateczności ranczo w całości zostanie przekazane państwu. Zgodnie z tą umową nikt nie mógłby niczego rozwijać na tych ziemiach, ani ich dzielić. Teren musiałby pozostać w naturalnym stanie. Tym samym Duttonowie zrzekliby się praw do rancza.
-

Taylor Sheridan odchodzi z Paramount. Twórca Yellowstone stworzy nowe seriale gdzie indziej

4 Instytut
-

Stephen King polecił swoje horrory na Halloween. Nowe To na liście filmów i seriali

5 Gothic Remake
-

Fani będą zachwyceni. Ujawniono, kto udzieli głosu Bezimiennemu w Gothic Remake

6 Biedne istoty
-

5-krotnie nominowany do Oscara reżyser potrzebuje „małej przerwy”. Koniec z filmami co roku

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e04

Simpsonowie

s19e04

Zaklinacze koni

s19e04

Detektyw Murdoch

s2025e207

Moda na sukces

s16e04

Bob’s Burgers

s42e253

Ridiculousness

s42e254

Ridiculousness

s38e207

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Asteriks w Luzytanii

27

paź

Książka

Asteriks w Luzytanii
Boorman i diabeł

27

paź

Film

Boorman i diabeł
Troma's War

27

paź

Film

Troma's War
Jajo anioła

27

paź

Film

Jajo anioła
Rincewind. Tom 2

28

paź

Książka

Rincewind. Tom 2
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Roberto Benigni
Roberto Benigni

ur. 1952, kończy 73 lat

Andrzej Mastalerz
Andrzej Mastalerz

ur. 1964, kończy 61 lat

Emilie Ullerup
Emilie Ullerup

ur. 1984, kończy 41 lat

John Cleese
John Cleese

ur. 1939, kończy 86 lat

Patrick Fugit
Patrick Fugit

ur. 1982, kończy 43 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

8

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

9

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV