Filmy i seriale, które zdradzają zakończenie już na początku. Te produkcje są pełne wskazówek

Prestiż - thriller Nolana zawierał kilka głównych zwrotów akcji. W pewnym momencie okazuje się, że pod postacią Alfreda Bordena kryją się bracia bliźniacy wzajemnie się zmieniający. Wykorzystywali swoje podobieństwo, by wykonać osławioną sztuczkę „Przeniesiony Człowiek”. Ich tajemnica została subtelnie wyjawiona wcześniej - podczas sztuczki z kanarkami. Wszystko za sprawą przypadkowego chłopca, który wybuchnął płaczem na widok ginącego ptaka. Choć dorosła część publiki próbowała go uspokoić, że iluzjonista ocalił kanarka i zaraz go pokaże na scenie, chłopczyk po skończonym tricku spytał: „Gdzie jest jego brat?”.