Filmy superbohaterskie są nudne? Tak uważa reżyser Legionu samobójców 2

fot. Warner Bros.

James Gunn promuje film Legion samobójców: The Suicide Squad w rozmowach z amerykańskimi mediami. Na przykład w wywiadzie dla EW.com przyznał, że ma pomysł na kontynuacje tego filmu, ale zapowiada, że byłoby to coś kompletnie innego. Nie polegałoby to tylko na zebraniu nowej drużyny, która wyruszyłaby na misję.

Natomiast w rozmowie z SFX Magazine przyznał, że filmy superbohaterskie w większości go obecnie nudzą. Tak to wyjaśnił.

- One obecnie w większości mnie nudzą. Na początku je uwielbiałem! Wciąż są ludzie, którzy starają się z tym zrobić coś innego, więc na pewno nie chcę generalizować, ale bardzo dużo przedstawicieli gatunku jest po prostu nudna. By tak nie było, polega to na wprowadzeniu elementów z różnych gatunków.

Dlatego podobała mu się zabawa z Legionem samobójców, bo pomysł na zrobienie filmu o grupie złoczyńców w stylu Parszywej dwunastki go ekscytował. Jest tu przygoda, stawka i wojna. Dlatego też odmówił stworzenia filmu o Supermanie, bo jego zdaniem ludzie mają wiele przemyśleń i opinii na temat tak znanych postaci i praca w takiej piaskownicy przez to nie jest tak samo fajna.

Legion samobójców 2 - galeria