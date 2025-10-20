placeholder
Tak Final Fantasy 7 Remake wygląda na Switchu 2. Porównanie grafiki trafiło do sieci

W sieci pojawiło się wideo porównujące Final Fantasy VII Remake na czterech platformach. Port na Nintendo Switch 2 wygląda w nim naprawdę dobrze.
Paweł Krzystyniak
Tagi:  final fantasy 7 
Final Fantasy VII Remake fot. Square Enix
Square Enix opublikowało krótkie, trwające około jednej minuty wideo, w którym porównano grę Final Fantasy VII Remake na czterech platformach: PC, PlayStation 5, Xbox Series X oraz Nintendo Switch 2. Wygląda na to, że nadchodzący port na nową konsolę Nintendo prezentuje się naprawdę dobrze, choć warto wziąć pod uwagę dwie kwestie.

Po pierwsze, materiał skupia się na otwierającej scenie stworzonej na silniku gry, a nie na właściwej rozgrywce. Po drugie, wideo działa w 30 klatkach na sekundę. Sama gra na konsolach Sony i Microsoftu oferuje tryby wydajności umożliwiające zabawę w 60 FPS, podczas gdy na Switchu 2 liczba klatek będzie ograniczona do 30.

Final Fantasy 7 Remake zadebiutuje na Nintendo Switch 2 już 22 stycznia przyszłego roku. Z pierwszych wrażeń dziennikarzy, którzy mieli okazję zapoznać się z tym tytułem, wynika, że to solidny port, który pod względem jakości oprawy graficznej nie odstaje znacząco od wersji znanych z „dużych” konsol.

Źródło: youtube.com

