Tak Final Fantasy 7 Remake wygląda na Switchu 2. Porównanie grafiki trafiło do sieci

fot. Square Enix

Reklama

Square Enix opublikowało krótkie, trwające około jednej minuty wideo, w którym porównano grę Final Fantasy VII Remake na czterech platformach: PC, PlayStation 5, Xbox Series X oraz Nintendo Switch 2. Wygląda na to, że nadchodzący port na nową konsolę Nintendo prezentuje się naprawdę dobrze, choć warto wziąć pod uwagę dwie kwestie.

Po pierwsze, materiał skupia się na otwierającej scenie stworzonej na silniku gry, a nie na właściwej rozgrywce. Po drugie, wideo działa w 30 klatkach na sekundę. Sama gra na konsolach Sony i Microsoftu oferuje tryby wydajności umożliwiające zabawę w 60 FPS, podczas gdy na Switchu 2 liczba klatek będzie ograniczona do 30.

Final Fantasy 7 Remake zadebiutuje na Nintendo Switch 2 już 22 stycznia przyszłego roku. Z pierwszych wrażeń dziennikarzy, którzy mieli okazję zapoznać się z tym tytułem, wynika, że to solidny port, który pod względem jakości oprawy graficznej nie odstaje znacząco od wersji znanych z „dużych” konsol.