Finał trylogii Silos jeszcze w wakacje

Altobook

Reklama

Wydawnictwo Altobook ogłosiło, że reedycja finałowego tomu serii Silos Hugh Howeya ukaże się 27 sierpnia.

Cykl ten łączy w sobie elementy science fiction, postapo i dystopii, przedstawiając świat, w którym ludzkość żyje w ogromnych, podziemnych strukturach. Jak się tam znaleźli, kto tym wszystkim kieruje i jaka przyszłość czeka bohaterów - o tym wszystkim można dowiedzieć się z książek Howeya.

Na cykl składają się powieści Silos, Zmiana i zapowiedziany właśnie Pył.

Na podstawie serii Silos powstał serial z Rebeccą Ferguson i Timem Robbinsem w rolach głównych.

Pył - opis i okładka książki

Źródło: Altobook

Zekranizowany fenomen literacki stawiany obok najważniejszych powieści dystopijnych.

Aby powstał nowy świat, stary musi upaść.

Mieszkańcy silosu 18 uczą się żyć w nowej rzeczywistości. Niektórzy akceptują zmiany, inni obawiają się nieznanego. Nikt z nich nie ma kontroli nad własnym losem. Silosowi wciąż zagrażają ludzie dążący do jego zniszczenia, a Jules musi ich powstrzymać.

W Pyle, ostatniej części bestsellerowej trylogii Silos, wybory dokonane przez rządzących silosami mogą doprowadzić do zbawienia… lub do śmierci wszystkich na planecie.