Czy finałowy sezon serialu Dobry omen powstanie? Wstrzymano produkcje

fot. materiały prasowe

Reklama

Neil Gaiman został niedawno oskarżony o napaść seksualną, co spowodowało wstrzymanie prac nad adaptacją jednej z jego powieści, czyli Księgi cmentarnej. Disney miał w planach adaptację, ale przyszłość produkcji wisi obecnie na włosku i nie wiadomo, czy zostanie kiedykolwiek zrealizowana. To nie koniec złych wieści spowodowanych ostatnimi kontrowersjami wokół autora. Dobry omen to kolejny serial, obok Sandmana, który powstał na podstawie jego twórczości. Produkcja została bardzo dobrze przyjęta przez widzów i niedawno informowaliśmy o tym, że Prime Video zdecydowało się na stworzenie kolejnego, finałowego sezonu całego serialu.

Deadline informuje, że podobnie do Księgi cmentarnej, prace nad 3. sezonem Dobrego omenu zostały wstrzymane do odwołania.

Neil Gaiman - zarzuty

Neil Gaiman, twórca nie tylko Księgi Cmentarnej, ale również Sandmana, Gwiezdnego pyłu czy Koraliny, które również doczekały się ekranowych adaptacji, został oskarżony o napaść seksualną przez dwie kobiety. Kobieta referowana jako K miała poznać go w 2003 roku, gdy rozdawał autografy. Następnie ponoć nawiązali romans, a także uprawiali brutalny i bolesny seks, którego „ani nie chciała, ani nie lubiła” według raportu Tortoise Media. Druga, Scarlett, twierdzi, że Gaiman napadł na nią w swoim domu w Nowej Zelandii, gdy pracowała u niego jako niania. Bardziej szczegółowo opisaliśmy zarzuty w tym artykule.

Pisarz zaprzecza oskarżeniom. Władze w Nowej Zelandii prowadzą obecnie dochodzenie w sprawie. Tortoise Media opublikowało serię podcastów, szczegółowo opisujących zarzuty wobec pisarza, a w kolejnych odcinkach pojawiły się trzy kolejne kobiety, które zgłosiły się do dziennikarzy i przedstawiły swoje oskarżenia pod adresem Gaimana.