Finch - Apple przejmuje film sci fi z Tomem Hanksem od reżysera Bitwy Bękartów

Źródło: materiały prasowe

Apple przejęło prawa do dramatu science fiction Finch, który wcześniej był znany pod tytułem Bios. Firma wygrała konkurencyjną aukcję. Projekt Amblin Entertainment początkowo miał zostać wydany przez Universal Pictures, jednak teraz ma on zadebiutować na platformie Apple TV+. Jednak obraz trafi również do kin, tak, aby załapać się na sezon nagród.

Za reżyserię filmu odpowiada Miguel Sapochnik, czyli twórca najbardziej widowiskowych odcinków serialu Gra o tron, takich jak Bitwa Bękartów. Scenariusz napisali Craig Luck i Ivor Powell. W obsadzie produkcji znajdują się Tom Hanks, Caleb Landry Jones, Samira Wiley, Laura Harrier i Skeet Ulrich.

fot. screen ze zwiastuna

Głównym bohaterem filmu jest inżynier robotyki, który jako jeden z nielicznych przetrwał kataklizm, który spustoszył Ziemię. Mężczyzna żyje ze swoim psem w bunkrze. Pewnego dnia postanawia stworzyć robota, który będzie opiekował się zwierzęciem, gdy on umrze. To niecodzienne trio wyrusza w podróż po Stanach.