Jak powstał Avatar? Zwiastun dokumentu - Pandora to nie tylko piękne widoki

fot. materiały promocyjne

Mimo tylko dwóch (na czas pisania tego tekstu) filmów w serii, Avatar jest jedną z najlepiej zarabiających franczyz, której najnowsza część ukaże się pod koniec 2025 roku. Wizualne majstersztyki Jamesa Camerona zrewolucjonizowały użycie komputerowych efektów specjalnych i zachwyciły widownię na całym świecie. Przed premierą Avatar: Ogień i popiół, będziemy mogli sprawdzić, jak powstała Pandora. Oto zwiastun dwuczęściowego filmu dokumentalnego opowiadającego o powstaniu filmów z tej serii.

Fire And Water: Making The Avatar Films - zwiastun

Pandora zachwyciła pięknem jakościowych efektów specjalnych i znakomitych projektów graficznych. Sukces Avatara to jednak nie tylko zapierające dech w piersiach widoki. James Cameron zadbał o to, żeby technologia była jedynie dodatkiem i kolejnym narzędziem narracyjnym. W zwiastunie położono nacisk na wytłumaczenie, jak ważne było zastosowanie nowych technik w taki sposób, aby pomogły one aktorom we wczuciu się w swoje role i świat przedstawiony. Sprawdźcie sami.

Premiera 7 listopada 2025 roku na Disney+.