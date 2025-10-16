Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Jak powstał Avatar? Zwiastun dokumentu - Pandora to nie tylko piękne widoki

Przed globalną premierą Avatar: Ogień i popiół w kinach, na Disney+ zobaczymy dwuczęściowy dokument, który pokaże, jak powstała jedna z najpopularniejszych współćzesnych serii science fiction. Pandora to znacznie więcej niż tylko piękne widoki.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Fire And Water: Making... 
zwiastun avatar
Avatar fot. materiały promocyjne
Reklama

Mimo tylko dwóch (na czas pisania tego tekstu) filmów w serii, Avatar jest jedną z najlepiej zarabiających franczyz, której najnowsza część ukaże się pod koniec 2025 roku. Wizualne majstersztyki Jamesa Camerona zrewolucjonizowały użycie komputerowych efektów specjalnych i zachwyciły widownię na całym świecie. Przed premierą Avatar: Ogień i popiół, będziemy mogli sprawdzić, jak powstała Pandora. Oto zwiastun dwuczęściowego filmu dokumentalnego opowiadającego o powstaniu filmów z tej serii.

Zdjęcia z planu serialu Harry Potter. Tej nocy Voldemort pojawił się w domu Jamesa i Lily

Fire And Water: Making The Avatar Films - zwiastun

Pandora zachwyciła pięknem jakościowych efektów specjalnych i znakomitych projektów graficznych. Sukces Avatara to jednak nie tylko zapierające dech w piersiach widoki. James Cameron zadbał o to, żeby technologia była jedynie dodatkiem i kolejnym narzędziem narracyjnym. W zwiastunie położono nacisk na wytłumaczenie, jak ważne było zastosowanie nowych technik w taki sposób, aby pomogły one aktorom we wczuciu się w swoje role i świat przedstawiony. Sprawdźcie sami.

Premiera 7 listopada 2025 roku na Disney+.

Źródło: YouTube (Avatar)

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Fire And Water: Making... 
zwiastun avatar
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2025
Avatar: Ogień i Popiół
Avatar: Ogień i Popiół Przygodowy
Powiązane osoby

Najnowsze

1 HBO Max - październik
-

HBO Max - nowości na 16-31 października 2025. To: Witajcie w Derry i 3. sezon Odwilży

2 Harry Potter - serial
-

Zdjęcia z planu serialu Harry Potter. Tej nocy Voldemort pojawił się w domu Jamesa i Lily

3 Wiedźmin - oficjalne zdjęcie z 4. sezon serialu fantasy Netflixa
-

Mniej nagości, więcej uśmiechu u Geralta. Klip, plakaty i data premiery 4. sezonu Wiedźmina

4 Wyjdź za mnie
-

Jennifer Lopez odrzuciła rolę, za którą inna aktorka zdobyła nominację do Oscara. O jaki film chodzi?

5 Biały Vision
-

Vision Quest - nowe informacje. Tommy Maximoff, asystenci Iron Mana i bajzel w głowie Visiona

6 Silent Hill 2 Remake
-

Październik pod znakiem horrorów w PlayStation Plus. Remake Silent Hill 2 i Until Dawn na liście gier

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s14e03

Chicago Fire

s27e06

Miasteczko South Park

s11e03

Chicago Med

s13e03

Chicago PD

s49e04

Ryzykanci

s2025e200

Moda na sukces

s33e11

Ojciec Mateusz

s06e04

Wszystkie stworzenia duże i małe
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Larp. Miłość, trolle i inne questy

13

paź

Film

Larp. Miłość, trolle i inne questy
Bohema

15

paź

Gra

Bohema
Złotowłosa

15

paź

Książka

Złotowłosa
Druga Furioza

15

paź

Film

Druga Furioza
Left-Handed Girl

16

paź

Film

Left-Handed Girl
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jeremy Jackson
Jeremy Jackson

ur. 1980, kończy 45 lat

Paul Sparks
Paul Sparks

ur. 1971, kończy 54 lat

Guy Siner
Guy Siner

ur. 1947, kończy 78 lat

Todd Stashwick
Todd Stashwick

ur. 1968, kończy 57 lat

Christian Stolte
Christian Stolte

ur. 1962, kończy 63 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 724-728. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 6. odcinek? WYNIKI z 10.10

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV