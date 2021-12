Firma Bauhutte zaprojektowała gamingowe onesie Damegi 4G

Jeszcze kilka lat temu to firma Razer kojarzyła się z naczelnym gadżeciarzem świata gamingu, jednak te czasy już dawno odeszły w zapomnienie. Razer ustatkował się i choć nadal znany jest z przyozdabiania sprzętów w pełni konfigurowalnym podświetleniem LED, miano szalonego designera o wiele lepiej pasuje do innej azjatyckiej firmy. W końcu to projektanci Bauhutte stworzy onesie z wbudowaną klapą toaletową.

Onesie Bauhutte Damegi 4G zwane również Ninja Onesie zaprojektowano z myślą o tych graczach, którzy chcieliby porządnie rozgrzać się w trakcie zabawy z ulubionymi tytułami pecetowymi oraz konsolowymi, ale stroną od klasycznych onesie, gdyż te znacząco wydłużają czas potrzebny do skorzystania z toalety. A co za tym idzie – na zbyt długo odciągają nas od monitora.

Aby rozwiązać ten problem projektanci, Damegi 4G wyposażyli swój nowy gamingowy gadżet w Drop Seat System 6.0 – klapę w tylnej części onesie, która pozwoli szybko i sprawnie odwiedzić toaletę, bez konieczności ściągania całego ubrania:

Onesie Bauhutte Damegi 4G

Nowe onesie od Bauhutte wyposażono także w szereg ściągaczy do okiełznania poszczególnych elementów ubioru, duże kieszenie, obszerny kaptur, pod którym zmieszczą się gamingowe słuchawki, rękawiczki oraz wysoki komin do zasłonięcia twarzy. Cena gadżetu uzależniona jest od rozmiaru, za najtańszy model trzeba zapłacić ok. 415 zł. W sprzedaży dostępny jest również Damegi 4G dla największych zmarzluchów ze zintegrowanym systemem punktowego podgrzewania. Cena tego modelu zaczyna się od ok. 537 zł. Onesie dystrybuowane jest za pośrednictwem witryny Amazon.