Flagowe smartfony Xiaomi wynoszą fotografię mobilną na nowy poziom dzięki zaawansowanym obiektywom Leica Summilux, a najwyższą wydajność zapewnia im najszybszy na rynku SoC Snapdragon 8 Elite. Seria Xiaomi 15 to nie tylko świetne telefony dla entuzjastów najnowszych technologii, ale też doskonałe narzędzia dla poszukujących doskonałości profesjonalistów.

Xiaomi 15 Ultra: fotografia na najwyższym poziomie

Perła w koronie nowej serii oferuje niesamowite możliwości fotografii i wideografii za sprawą mocarnego systemu złożonego z czterech kamer. Główny aparat to 1-calowy sensor Sony LYT-900 z 50 MP, wspierany przez obiektyw Leica Summilux o zmiennych ogniskowych 23 mm, 28 mm i 35 mm. Dzięki przysłonie ƒ/1.63 i zakresowi dynamiki 14EV, najnowszy smartfon Xiaomi doskonale radzi sobie w trudnych warunkach oświetleniowych, zapewniając żywe i realistyczne zdjęcia nawet w nocy.

Teleobiektyw Leica 70 mm, znany jako „złota ogniskowa”, idealnie sprawdza się w fotografii portretowej i ulicznej, pozwalając na uchwycenie detali z odległości zaledwie 10 cm. Dodatkowo obiektyw peryskopowy Leica 100 MP umożliwia zoom optyczny do 300 mm, co czyni Xiaomi 15 Ultra idealnym narzędziem do fotografii przyrodniczej i sportowej.

Wideo to kolejna mocna strona tego urządzenia. Xiaomi 15 Ultra obsługuje nagrywanie w 4K przy 120 klatkach na sekundę, a także nagrywanie w formacie Dolby Vision i 10-bitowym Log, co zapewnia niemal kinową jakość materiałów. Stabilizacja optyczna (OIS) i elektroniczna (EIS) gwarantują płynne i profesjonalne nagrania nawet w trudnych warunkach.

Xiaomi 15 Ultra wyposażony jest w przepiękny 6,73-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości WQHD+ (3200 x 1440) z gęstością pikseli 522 ppi o jasności szczytowej aż 3200 nitów. Design tego flagowca również zwraca uwagę – smartfon dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych: Black, White i Silver Chrome. Ta ostatnia wersja wyróżnia się wyjątkowym wykończeniem z włókna szklanego klasy lotniczej i skóry PU, co nadaje jej wygląd nawiązujący do klasycznych aparatów fotograficznych marki Leica.

Xiaomi 15: kompaktowa doskonałość

Dla tych, którzy preferują mniejsze urządzenia, Xiaomi przygotowało model Xiaomi 15. Ten kompaktowy smartfon oferuje system trzech kamer z obiektywami Leica Summilux, w tym główny aparat z soczewką 7P i przysłoną ƒ/1.62. Teleobiektyw Leica 60 mm z matrycą 50 MP pozwala na robienie szczegółowych zdjęć z daleka, a ultraszerokokątny aparat 14 mm 50 MP idealnie sprawdza się w fotografii krajobrazowej.

Xiaomi 15 wyróżnia się również designem z mikrozakrzywioną aluminiową ramką, która zwiększa wytrzymałość urządzenia o 33%. Wyświetlacz CrystalRes AMOLED o przekątnej 6,46 cala oferuje rozdzielczość 2670 x 1200 i jasność szczytową 3200 nitów, co zapewnia doskonałe wrażenia wizualne.

Xiaomi 15 dostępny jest w czterech wersjach kolorystycznych: Black, White, Liquid Silver i Green (poniżej).

Wydajność na najwyższym poziomie

Oba modele z serii Xiaomi 15 są zasilane przez najnowszą platformę Snapdragon 8 Elite, która zapewnia wzrost wydajności procesora o 45% i GPU o 44% przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii. System chłodzenia Xiaomi IceLoop skutecznie obniża temperaturę podczas intensywnego użytkowania, co jest szczególnie ważne przy nagrywaniu wideo czy korzystaniu z aplikacji opartych na sztucznej inteligencji.

Xiaomi 15 Ultra wyposażony jest w pojemną baterię 5410 mAh z technologią HyperCharge 90 W, która pozwala na bardzo szybkie ładowanie. Xiaomi 15 oferuje baterię 5240 mAh z 90 W ładowaniem przewodowym i 50 W bezprzewodowym.

Xiaomi 15 oferowany jest z 12 GB szybkiej pamięci RAM LPDDR5X UFS 4.0, a Xiaomi 15 Ultra ma aż 126 GB RAM UFS 4.1.

Xiaomi HyperOS 2: inteligentne oprogramowanie

Nowa seria smartfonów Xiaomi działa w oparciu o system HyperOS 2, który wprowadza szereg innowacji, takich jak Xiaomi HyperCore, Xiaomi HyperConnect i Xiaomi HyperAI. Dzięki integracji z Google Gemini użytkownicy mogą korzystać z zaawansowanych narzędzi AI, takich jak AI Writing, AI Speech Recognition czy AI Image Enhancement, które ułatwiają edycję zdjęć i wideo.

Xiaomi HyperConnect umożliwia płynną współpracę między urządzeniami, w tym z platformami iOS i macOS. Funkcje takie, jak Cross-device Camera pozwalają na dostęp do kamer innych urządzeń, co jest szczególnie przydatne podczas nagrywania wydarzeń na żywo.

Ceny i dostępność

Xiaomi 15 można nabyć w dwóch wariantach: 12+512 GB za 4699 zł oraz 12+256 GB za 4199 zł.

Xiaomi 15 Ultra oferowany jest w konfiguracjach 16+512 GB za 6299 zł i 16+1 TB za 6999 zł.

Dla pierwszych nabywców Xiaomi przygotowało atrakcyjne promocje. Kupujący Xiaomi 15 między 2 a 16 marca otrzymają w prezencie tablet Xiaomi Pad 7, a przy zakupie Xiaomi 15 Ultra mogą liczyć na hulajnogę elektryczną Xiaomi Electric Scooter 4 o wartości 2599 zł. Szczegóły promocji dostępne w regulaminie i na stronie: promocjexiaomi.pl (Xiaomi 15 Ultra) oraz promocjexiaomi.pl (Xiaomi 15).

Podsumowanie

Seria Xiaomi 15 to kolejny krok milowy w rozwoju flagowych smartfonów Xiaomi. Dzięki współpracy z marką Leica i zaawansowanym technologiom fotograficznym oraz najnowszym rozwiązaniom AI, smartfony Xiaomi 15 i Xiaomi 15 Ultra stają się idealnymi narzędziami dla profesjonalistów i miłośników technologii. To prawdziwe multimedialne kombajny, które przesuwają granice możliwości mobilnych urządzeń.