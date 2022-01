Flash - 9. sezon powstanie? Grant Gustin podpisuje kontrakt

fot. materiały prasowe

9. sezon Flasha jest już formalnością. Chociaż jeszcze nie został oficjalnie ogłoszono, to nowa informacja zza kulis utwierdza w przekonaniu, że to jest pewne. Jak donosi Deadline, Grant Gustin, czyli tytułowy Flash finalizuje nowy kontrakt na występ w 9. sezonie.

Według ich źródeł aktor zgodził się na przedłużenie tylko o jeden rok, czyli tylko na występ w 9. sezonie. Wraz z nowym kontraktem w grę wchodzi podwyżka, która ma sięgnąć 200 tysięcy dolarów za odcinek. Dziennikarz twierdzi, że wystąpi w 15 odcinkach, czyli dostanie 3 mln dolarów.

Gdy telewizja The CW oficjalnie zamówi 9. sezon, tym samym Flash stanie się najdłużej emitowanym serialem z uniwersum Arrowverse. Do tej pory był nim Arrow, który zakończył się na 8 sezonach. Dziennikarz spekuluje, że to może być ostatni sezon, ale pewności jeszcze nie ma. Przedłużenie kontraktu o jeden rok może to wyraźnie sugerować.

Do maja 2022 roku wszystkie decyzje zostaną już sfinalizowane. Wówczas prawdopodobnie dowiemy się też, czy będzie to finałowy sezon.

