Flash - jeden z Mrocznych Rycerzy będzie trenował herosa. Komiks wprowadzi do filmu

Warner Bros.

DC ogłosiło powstanie rozpisanej na 3 części miniserii komiksowej o tytule The Flash: The Fastest Man Alive, za którą ma odpowiadać Kenny Porter. Ten cykl będzie służył jako wprowadzenie do filmu The Flash w reżyserii Andy'ego Muschiettiego i jednocześnie stanie się częścią oficjalnego kanonu DCEU.

Z ujawnionych informacji wynika, że w tym cyklu Szkarłatny Sprinter zostanie podopiecznym Batmana w wersji Bena Afflecka - Mroczny Rycerz pomoże młodemu herosowi w lepszym korzystaniu ze swoich mocy. Obaj zmierzą się ze złoczyńcą o pseudonimie Girder, którego działania zupełnie paraliżują Central City. Tak prezentuje się okładka:

DC

Istotne jest to, że w oficjalnym komunikacie prasowym DC odwołuje się jedynie do nazwiska portretującego w filmie Flasha Ezry Millera - obecność Mrocznego Rycerza Afflecka można jednak wywnioskować z załączonej okładki. Jej alternatywną wersję stworzy z kolei reżyser produkcji DCEU, Muschietti.

Pierwszy zeszyt serii The Flash: The Fastest Man Alive zadebiutuje na amerykańskim rynku 26 kwietnia. Film trafi natomiast do kin w listopadzie.

