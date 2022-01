Flash - filmy Zacka Snydera zostaną wymazane? Szykuje się duża zmiana w DCEU

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

The Flash będzie solowym filmem DC o przygodach Szkarłatnego Sprintera, w którego wciela się Ezra Miller. Szczegóły dotyczące fabuły są trzymane w tajemnicy, ale wiadomo, że w produkcji pojawi się element multiwersum. Ponadto główny bohater spotka inną wersję siebie, dwóch Batmanów i Supergirl.

Do sieci trafiły nowe plotki dotyczące nadchodzącego widowiska Andy'ego Muschiettiego. Okazuje się, że film Flash może być restartem dla Kinowego Uniwersum DC, wymazując z niego poprzednie filmy realizowane przez Zacka Snydera (Człowiek ze stali, Batman v Superman: Świt sprawiedliwości i Liga Sprawiedliwości).

Źródło MyTimeToShineHello podzieliło się doniesieniami, które pojawiły się po pierwszych pokazach filmu dla zamkniętej grupy widzów. Flash ma wymazać każdy film, który do tej pory zrobił Zack Snyder z bohaterami DCEU. To ma oznaczać koniec przygody z uniwersum dla Bena Afflecka i jego Batmana oraz Henry'ego Cavilla jako Supermana. Ich następcami mają być Michael Keaton w roli Batmana oraz jego podopieczna Batgirl, która otrzyma solowy film na HBO Max, jak również Supergirl, która pojawi się w filmie o Flashu.

Ponadto mówi się o tym, że pod koniec filmu utworzona zostanie nowa Liga Sprawiedliwości z Flashem (Ezra Miller), Wonder Woman (Gal Gadot) i Shazamem (Zachary Levi). Informacje te należy oczywiście traktować w kategoriach plotek i nic z nich nie musi być prawdą. To jednak wystarczyło, aby fani Zacka Snydera oburzyli się na takie stawianie sprawy i możemy być pewni, że będzie to oznaczało wiele żywych dyskusji w mediach społecznościowych.

W obsadzie nowego Flasha znajdują się także Kiersey Clemons, Sasha Calle, Ron Livingston i Maribel Verdu. Reżyseruje Andy Muschietti na podstawie scenariusza autorstwa Christiny Hodson.

The Flash - premiera filmu została zaplanowana na 4 listopada 2022 roku.