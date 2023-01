Flash - nowa grafika promocyjna filmu rzuca światło na wątek Supergirl w produkcji

fot. materiały prasowe

The Flash to nadchodzące widowisko o tytułowym bohaterze znanym z komiksów DC. Jak do tej pory otrzymaliśmy zaledwie krótki teaser produkcji, natomiast pełny zwiastun zadebiutuje w czasie Super Bowl w nocy z 12 na 13 lutego czasu polskiego. W sieci co jakiś czas pojawiają się grafiki promocyjne widowiska. Najnowsza z nich przedstawia opisy głównych bohaterów, których zobaczymy w produkcji. Otóż mamy na niej napisy: "two idiot kids" (dwójka idiotów), co odnosi się do dwóch wariantów Barry'ego Allena, co potwierdza znak "x2" obok logo Flasha; "a retired vigilante" (emerytowany mściciel), co jest na pewno opisem Batmana oraz "a half charged solar powered alien" (w połowie naładowana kosmitka zasilana energią słoneczną), co zapewne opisuje Supergirl.

Flash grafika promocyjna

Supergirl przejmie rolę Supermana z Flashpoint?

Szczególnie ten ostatni opis nawiązuje do komiksu Flashpoint, na którego motywach oparty został film. Otóż w nim Kal-El uderzył bezpośrednio w Metropolis po ucieczce z Kryptona, powodując kilka zgonów. Doprowadziło to do tego, że młody kosmita został aresztowany przez rząd i wychowany w celi, w której był wystawiony tylko na czerwone promieniowanie słoneczne, co pozostawiło go znacznie mniej potężnym, niż mógłby być. Wygląda zatem na to, że w filmie Supergirl przejmie rolę Supermana z historii Flashpoint.