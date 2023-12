Flash - czy Grant Gustin z serialu The CW mógł pojawić się w filmie? Aktor mówi wprost

The CW

Wielu fanów zakończonego w tym roku serialu Flash ze stacji The CW liczyło na to, że wcielający się w nim w rolę tytułowego bohatera Grant Gustin w ramach gościnnego występu pojawi się w filmie Flash. Taki obrót spraw wydawał się niemal pewny od momentu, gdy Ezrę Millera mogliśmy zobaczyć w trakcie serialowego eventu Kryzys na Nieskończonych Ziemiach. Jak się teraz okazuje, Gustin nigdy nie otrzymał propozycji, by wystąpić jako Szkarłatny Sprinter także na wielkim ekranie.

W trakcie konwentu GalaxyCon aktor stwierdził wprost:

Nigdy - przynajmniej z tego, co mi wiadomo - nikt oficjalnie nie kontaktował się ze mną w tej sprawie. Moi przedstawiciele nigdy też nie powiedzieli mi, czy w ogóle do tego doszło. Więc tak - nikt nigdy nie dzwonił do mnie w kwestii pojawienia się w filmie.

Emitowany od 2014 roku w The CW serial Flash został zakończony wraz z ostatnim odcinkiem 9. sezonu. Gustin w niedawnym wywiadzie dla Entertainment Weekly zdradził, że były wstępne plany na stworzenie jeszcze jednej odsłony serii - choć był na nią gotowy, już wcześniej dotarło do niego, że przyszedł czas na definitywne pożegnanie się z rolą.

