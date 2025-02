Kolejne gry Microsoftu zmierzają na PS5! Tym razem padło na dwie popularne strategie

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Microsoft w ostatnim czasie nie zwalnia tempa i regularnie zapowiada porty swoich gier na PlayStation 5. Zaledwie kilka dni temu ujawniono, że na konsole Sony jeszcze tej wiosny trafi Forza Horizon 5, a teraz ogłoszono, że taki sam los spotka też dwie popularne i dobrze oceniane gry strategiczne: Age of Empires II Definitive Edition oraz Age of Mythology: Retold.

W pierwszej kolejności posiadacze PS5 będą mogli zagrać w Age of Mythology: Retold. Ten tytuł pojawi się na ich urządzeniach już za miesiąc, 4 marca. W późniejszym terminie na PlayStation 5 trafi Age of Empires II: Definitive Edition. Dokładny termin premiery nie został ujawniony, ale ma dojść do tego jeszcze tej wiosny.

Rozgrywka na wszystkich platformach to prawdziwy game-changer dla naszej marki, a w tym wszystkim chodzi o zbliżanie do siebie społeczności. Nie chodzi tylko o wygodę - chodzi w tym o rozszerzanie i wzmacnianie społeczności Age. Dzięki cross-playowi stworzymy jedno z największych globalnych pól bitewnych, gdzie każda strategia, imperium i gracza mają znaczenie - powiedział Michael Mann, szef studia World's Edge.