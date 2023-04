Flash - jaka przyszłość Ezry Millera? Reżyser o szansach na kontynuację

Źródło: Warner Bros.

Fabuła filmu Flash skupi się wokół tytułowego bohatera, który wykorzystuje swoje supermoce, aby cofnąć się w czasie i zmienić bieg wydarzeń. Jego działania modyfikują jednak przyszłość. Bohater zostaje uwięziony w rzeczywistości, w której powrócił niebezpieczny generał Zod. Razem z Batmanem i Supergirl będzie musiał ocali świat, w którym przebywa i powrócić do swojej rzeczywistości.

Mimo że Flash będzie służył jako reset dla dotychczasowego Filmowego Uniwersum DC, produkcja może otrzymać kontynuację. Według reżysera, Andy'ego Muschiettiego, początkowo nie było żadnych poważnych rozmów na temat kontynuacji, kiedy film był kręcony. Jednak podczas rozmowy z portalem Collider, reżyser zmienił nieco nastawienie i jest to już kwestia "zobaczymy". Nowe szefowstwo DCU dało do zrozumienia, że jest możliwy powrót postaci ze starego DCU, więc może sukces filmu przyczyni się do powstania kontynuacji? A jeśli tak, to co z Ezrą Millerem?

Pamiętamy, że aktor w ostatnim czasie był głównym bohaterem wielu skandali i studio musiało między innymi przez to przekładać datę premiery. Podczas rozmowy z reżyserem na Q&A po pokazie filmu na CinemaCon, twórca wypowiedział się na temat aktora.

Wszyscy mają nadzieję, że się poprawi... Podejmuje kroki w kierunku wyzdrowienia. Ma do czynienia z kwestiami zdrowia psychicznego, ale czuje się dobrze. Rozmawialiśmy z nim nie tak dawno temu i jest bardzo zaangażowany w wyzdrowienie.

Producentka, Barbara Muschietti wspomina, że podczas kręcenia zdjęć nie mieli żadnych problemów z aktorem. Ezra Miller był w pełni zaangażowany w pracę i zdyscyplinowany. Czy to jednak wystarczy by przekonać nowe szefowstwo do kontynuowania współpracy? James Gunn powiedział niedawno w rozmowie z AP Entertainment, że rozmawiał z Ezrą Millerem, ale na razie za wcześnie na konkretne decyzje.

Musimy po prostu poczekać i zobaczyć. Zobaczymy po prostu, jak się sprawy potoczą.

Flash - japoński zwiastun filmu

https://twitter.com/PortalGeekInfo/status/1651007758450212866

Flash - zdjęcia

Flash

Flash - premiera w czerwcu 2023 roku w kinach.