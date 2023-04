Flash - ile z komiksu Flashopint jest w filmie? Reżyser o wpływie widowiska na uniwersum DC

Fot. Materiały prasowe

Fabuła filmu Flash skupi się wokół tytułowego bohatera, który wykorzystuje swoje supermoce, aby cofnąć się w czasie i zmienić bieg wydarzeń. Jego działania modyfikują jednak przyszłość. Bohater zostaje uwięziony w rzeczywistości, w której powrócił niebezpieczny generał Zod. Razem z Batmanem i Supergirl będzie musiał ocali świat, w którym przebywa i powrócić do swojej rzeczywistości.

Od dawna w kontekście filmu o Flashu mówi się o adaptacji najsłynniejszego komiksu z tą postacią, czyli Flashpoint z 2011 roku. Wydarzenie to wykorzystane zostało do zresetowania komiksowego uniwersum, a postać za pomocą swoich mocy dosłownie zmieniła rzeczywistość. Film Andy'ego Muschietti jest oparty na tej historii, ale nie jest to dosłowna adaptacja. Muschietti powiedział podczas spotkania z widzami pierwszego seansu na CinemaCon, że studio bardzo chciało opowiedzieć tę historię. Bardzo mu się jednak spodobał i przyznał, że podróżowanie w czasie i spotkanie Batmana, to zawsze dobry pomysł. Co jednak odróżnia wersję filmową od komiksowej?

Flash - jakie różnice względem komiksu?

Muschietti mówi, że jego wersja historii jest znacznie bogatsza w suspens niż materiał źródłowy. Jest to budowanie do pewnego momentu, co sprawia, że jest to bardziej emocjonalne doświadczenie. Nie ma też problemu z tym, żeby połapać się po meandrach bogatego uniwersum DC. Czy jednak też dojdzie w tym filmie do restartu filmowego uniwersum?

Jak wiecie, to nie jest ostateczna wersja" - wyjaśnił reżyser. "To co widzieliście nie jest wersją, którą zobaczycie 16 czerwca. Możecie zadać mi to pytanie ponownie po 16 czerwca. Przepraszam.

Reżyser tym samym wskazał między innymi na brak dwóch scen po napisach, których nie pokazano w trakcie CienamCon. To oznacza, że w nich możemy spodziewać się wyraźnej wskazówki dotyczącej tego, jak zmieni się po tym widowisku uniwersum DC.

Flash - co z czterogodzinną wersją filmu?

Muschietti na panelu potwierdził, że istnieje czterogodzinna wersja filmu, ale najbardziej zadowolony jest z tej finalnej, którą zobaczyli widzowie. Zauważył jednak, że wiele scen było wyjątkowych, ale ostatecznie nie mogły znaleźć się w filmie, bo wpływały negatywnie na jego dynamikę. Wspomina, że aktorzy bardzo często improwizowali, co wydłużało pewne sekwencje i ostatecznie wymagało interwencji na stole montażowym. Na ten moment jednak nie wiadomo, czy rozszerzona wersja ujrzy kiedyś światło dzienne.

Flash - premiera w czerwcu 2023 roku w kinach.