Titans - Beast Boy przemierza multiwersum. Zaskakujący crossover z Arrowverse i DCEU!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. DC Entertainment // Warner Bros. Television // zrzut z ekranu // thedirect.com

W 9. odcinku Titans zatytułowanym Dude, Where's My Gar? doszło do zaskakującego crossovera. W nim grany przez Ryana Pottera Gar Logan, który stał się centralną postacią tej produkcji w 4. serii, cofnął się w czasie, aby zobaczyć swoją przeszłość. Przemierzając multiwersum Beast Boy odkrył wiele innych światów, co umożliwiło wprowadzenie kilku postaci z Arrowverse oraz filmowego uniwersum DC.

W ekscytującej sekwencji pojawiły się postacie z seriali The CW takie jak Stargirl (Brec Bassinger), Flash (Grant Gustin) czy tytułowy bohater z Potwora z bagien. Z kolei DCEU reprezentował Shazam (Zachary Levi) oraz Sivana (Mark Strong). Nie zabrakło również przedstawiciela serialu Doom Patrol - w scenie pojawił się Cyborg (Joivan Wade). Zobaczcie w poniższej galerii wszystkie cameo.

Titans - crossover z Arrowverse i DCEU

Shazam - Zachary Levi

Ale to nie wszystko. Oprócz aktorskich cameo widzowie mogli też usłyszeć głosy kilku postaci znanych z DC. Słychać było Harley Quinn (Kaley Cuoco) z serialu animowanego HBO Max, a także maniakalne śmiechy Arthura Flecka (Joaquin Phoenix) z Jokera z 2019 roku oraz Jokera (Jack Nicholson) z Batmana z 1989 roku. Ponadto przemówił Doktor Fate z serialu Tajemnice Smallville. Kwestia "fate is utterly binding" pochodzi z 11. odcinka 9. sezonu. Z kolei Jonathan Kent z Ziemi-96, czyli świata Supermana Christophera Reeve'a, powiedział zdanie: "Wiem jedno synu - jesteś tu nie bez powodu". Pochodzi ono z filmu Superman z 1978 roku. Do tego można było wychwycić Jokera (Cesar Romero) z serialu telewizyjnego Batman z 1966 roku.

