Flash - koniec serialu. 9. sezon będzie ostatnim

fot. The CW

Oficjaline ogłoszono, że 9. sezon serialu Flash będzie ostatnim. Jak donosi Deadline, będzie on liczyć zaledwie 13 odcinków, a jego premiera odbędzie się wiosną 2023 roku.

Jest to potwierdzenie spekulacji, które krążyły od stycznia 2022 roku, gdy Grant Gustin podpisał nowy kontrakt na zaledwie jeden rok. W obsadzie mają powrócić Danielle Panabaker i Candice Patton. Jesse L. Martin pojawi się w zaledwie pięciu odcinkach z uwagi na inne zobowiązania. Wszystko zależy, czy pilot The Irrational w NBC dostanie zamówienie sezonu. Jeśli nie będzie takiej decyzji, Martin może mieć zwiększoną rolę.

Co ciekawe, ustalona premiera na wiosnę 2023 roku oznacza, że finał serialu Flash zostanie wyemitowany niedługi czas przed premierą filmu The Flash, który pojawi się 23 czerwca 2023 roku. Jak donoszą źródła deadline, serial ma zamknąć swoją historię i nie ma planów, aby w 9. sezonie było powiązanie z filmem. Mogłoby to być możliwe ,bo jak pamiętamy, swego czasu w jednym z odcinku obaj Flashowie się spotkali.

Arrowverse się kończy. Na antenie pozostaje jedynie serial Superman i Lois, który luźno jest związany z uniwersum. Wszystkie inne tytuły zostały zakończone. Gotham Knights, który ma premierę w 2023 roku nie jest częścią uniwersum.