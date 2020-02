Flash, Legends of Tomorrow, Batwoman, Black Lightning - co w kolejnych odcinkach? Są zdjęcia i wideo

Death Of The Speed Force to nadchodzący odcinek serialu Flash, który pojawi się 10 marca. Po długiej przerwie w końcu do serialu powróci ulubieniec widzów, czyli Wally West. Wcielający się w niego Keiynan Lonsdale opuścił produkcję jakiś czas temu, ale jego plany się zmieniły i postanowił dać sobie kolejną szansę w serialu stacji The CW. Poniżej zobaczycie zdjęcia i zwiastun odcinka.

Grinning From Ear to Ear to nadchodzący, 14 odcinek serialu Batwoman, którego premiera odbędzie się 8 marca. Będziemy mogli zobaczyć w nim pocałunek bohaterek!

Wideo promujące odcinek znajdziecie tutaj:



Pojawił się tez zwiastun zapowiadający odcinek The Book of War: Chapter Two, czyli nadchodzący epizod (3x15) serialu Black Lightning. Premiera już 2 marca. Zobaczcie:

Czekamy też na Mr. Parker's Cul-De-Sac, czyli 6. odcinek 5. sezonu Legends of Tomorrow. Ten zobaczymy 10 marca. Zdjęcia i zwiastun zapowiadają nadchodzące wydarzenia.

Co ciekawe: Arrowverse wprowadził wiele klasycznych postaci z komiksów na mały ekran, ale grafika koncepcyjna z pierwszego sezonu Legends of Tomorrow pokazuje, że mogliśmy zobaczyć też... Zieloną Latarnię.