The Batman czy MCU - na które filmy superbohaterskie najbardziej czekacie? Wybierzcie z nami

Kilka dni temu przedstawialiśmy Wam listę wszystkich produkcji komiksowych, które wejdą na ekrany kin w najbliższych latach - w zestawieniu uwzględniliśmy zarówno obrazy oficjalnie zapowiedziane, jak i te, których powstanie pozostaje póki co w sferze spekulacji. Wygląda na to, że przyszłość dla wszystkich fanów trykociarzy rysuje się w kolorowych barwach; dość powiedzieć, że przed nami takie mocne uderzenia jak Thor: Love and Thunder, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, The Batman czy kontynuacja animacji Spider-Man Uniwersum. Na tym jednak nie koniec.

To właśnie dlatego postanowiliśmy w gronie redakcyjnym wybrać najbardziej oczekiwane filmy superbohaterskie; zaufajcie nam, ten wybór sam w sobie doprowadził wśród redaktorów naEKRANIE.pl do przynajmniej jednej szeroko zakrojonej kłótni i kilku innych słownych przepychanek. Nie może być inaczej, skoro MCU i DC szykują dla nas prawdziwe rarytasy, które sprawiają, że czasami czekając na nie czujemy się jak dzieci w sklepie z zabawkami. Nasze wybory znajdziecie w poniższej galerii.

Jednocześnie zachęcamy Was do wzięcia udziału w sondzie, która i Wam pozwoli wybrać najbardziej przez Was oczekiwane produkcje z herosami (to sonda wielokrotnego wyboru).

26. Kapitan Marvel 2