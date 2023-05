Flash - wyjątkowy plakat zapowiada finał Arrowverse. To już ostatnie odcinki serialu

fot. The CW

Arrowverse, w którego skład wchodzą takie seriale jak Arrow, Supergirl, Legends of Tomorrow, Batwoman i Black Lightning, zbliża się do końca za sprawą finałowego sezonu Flash. Do wyemitowania pozostały już tylko trzy odcinki.

W związku ze zbliżającym się końcem tego uniwersum, do którego nie zalicza się serialu Superman i Lois, stacja The CW opublikowała stylizowany plakat zapowiadający ostatnie epizody. Znajduje się na nim Barry Allen, w którego wciela się Grant Gustin. Jest też podpis: “Don’t miss the final run!”, czyli "Nie przegapcie ostatniego biegu!". Dodajmy, że słowo "run" odnosi się też do emisji odcinka w telewizji.

fot. The CW

Według serwisu Collider cztery ostatnie odcinki to jeden gigantyczny finał serialu, który zakończy historię Barry'ego i teamu Flash. W 10. odcinku Barry trafił w tajemniczych okolicznościach do 2000 roku, czyli do momentu, gdy zginęła jego matka. Te wydarzenia możemy zobaczyć w teaserze.

https://twitter.com/CW_TheFlash/status/1653430413304508423

Do swojej roli powrócił Matt Letscher, który wcielił się w złego Eobard Thawne, znanego również jako Reverse Flash. Z tej okazji aktor podzielił się zdjęciem w charakterystycznym żółtym kostiumie na swoim Twitterze.

https://twitter.com/MattLetscher/status/1653935335645278208

Ponadto powróciła również Danielle Panabaker jako Caitlin Snow/Khione. Do tego zdjęcia z planu finałowych odcinków zdradzały, że nie zabraknie również kilku innych złoczyńców.

Poniżej prezentujemy daty premier finałowych odcinków w stacji The CW:

9x10 - "A New World, Part One" - 3 maj

9x11 - "A New World, Part Two" - 10 maj

9x12 - "A New World, Part Three" - 17 maj

9x13 - "A New World, Part Four" - 24 maj

Flash - pierwsze sześć sezonów jest dostępne na platformie Netflix.