Flash - spoty zapowiadają Batmana Afflecka w akcji. Nowe sceny

fot. materiały prasowe

Pełny zwiastun Flasha pokazał, czego mamy się spodziewać i przede wszystkim było widać, że to film Batmana w wykonaniu Michaela Keatona. Jednak w tym widowisku pojawi się jeszcze jeden Mroczny Rycerz w małej roli. Nowe spoty podkreślają właśnie sceny z udziałem Batmana granego przez Bena Afflecka. To jego ostateczne pożegnanie z tą postacią.

Flash - spoty

Zobaczcie i oceńcie sami. Według dostępnych informacji prace nad filmem już zakończone, więc efekty specjalne też już zostały dopracowane.

Flash

Flash - opis fabuły

Kiedy Barry wykorzystuje swoje supermoce, aby cofnąć się w czasie i zmienić bieg wydarzeń, jego działania modyfikują przyszłość. Bohater zostaje uwięziony w rzeczywistości, w której powrócił niebezpieczny generał Zod. Niestety, ale w świecie tym nie ma superbohaterów mogących obronić ludzkość. Barry musi namówić nowego Batmana do porzucenia emerytury i uratowania uwięzionego Kryptonczyka. Okazuje się jednak, że pomagają nie Supermanowi, a kobiecie o imieniu Kara. Ostatecznie Barry, aby ocalić świat, w którym przebywa, i powrócić do przyszłości, którą zna, musi biec po życie. Czy jego poświęcenie doprowadzi do oczekiwanego resetu uniwersum.

Flash - premiera w czerwcu 2023 roku w kinach.