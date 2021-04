Flash i Supergirl - co w kolejnych odcinkach seriali? [WIDEO I ZDJĘCIA]

The CW

13 kwietnia zadebiutuje 7. odcinek 7. sezonu serialu Flash. Został on zatytułowany Growing Pains. W nim tajemniczy wróg, który posiada podobne moce, co Frost, wrabia naszą bohaterkę w morderstwo. Frost musi oczyścić swoje imię. W międzyczasie Barry (Grant Gustin) i Iris (Candice Patton) mają niespodziewanego gościa, a Joe (Jesse L. Martin) nadal ma do czynienia z Kristen Kramer (gościnnie Carmen Moore). Alexandra La Roche wyreżyserowała odcinek napisany przez Sama Chalsena i Jess Carson. Zadebiutował zwiastun tego epizodu. Wideo jest dostępne poniżej.

Tego samego dnia na antenie The CW pojawi się 3. odcinek 6. sezonu Supergirl zatytułowany Phantom Menaces. W nim Supergirl (Melissa Benoist) zdobywa nowego sojusznika. Natomiast Lena (Katie McGrath) i Lex (gościnnie Jon Cryer) walczą o kontrolę nad Luthor Corp. Zadebiutował zwiastun tego epizodu. Możecie go obejrzeć poniżej.