Flash - wyciek fabuły zdradza szczegóły spotkania bohatera z Batmanem Bena Afflecka

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Warner Bros.

Od początku w kontekście filmu The Flash mówiło się, że to będzie ta produkcja, która uporządkuje DCEU i wyznaczy kierunek, w którym podążać będą pozostałe produkcje z łączonego uniwersum. Pomimo opóźnienia daty premiery filmu, miał odbyć się pokaz testowy i dzięki temu, poznaliśmy wcześniej kilka informacji na temat zaprezentowanej historii. Na portalu Reddit znalazł się teraz wyciek dotyczący pierwszych 10-20 minut filmu. Zamieszczone szczegóły zostały potwierdzone przez jednego ze scooperów, Viewer Anon.

Dotyczy to udziału Bena Afflecka w produkcji jako Batman. Dojdzie do połączenia sił Mrocznego Rycerza z Flashem i ma to być sam początek filmu. Prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia ze sceną akcji, w której bliski śmierci będzie sam Batman, ale Wonder Woman uratuje go w ostatniej chwili. Warto jednak wszystkie te doniesienia brać z dystansem. Przypomnijmy, że według wcześniejszych zapowiedzi Afflecka, miałby to być jego ostatni występ jako Batman, ale sam film według wcześniejszych doniesień ma zostawiać otwartą furtkę na jego powrót w przyszłości.

fot. IMDb.com

Zobacz także:

Premiera filmu 23 czerwca 2023 roku.