Ta plotka zdradza zakończenie Flasha. Nie wszyscy fani DC będą zachwyceni

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

CanWeGetToast, znany insider z branży rozrywkowej, opublikował na Twitterze nową informację na temat Flasha. W jego poście jest napisane, że zakończono pracę nad sceną, w której Arthur Curry, czyli Aquaman, rozmawia w barze z Barrym Allenem o Batmanie. Jego zdaniem wygląda to tak, jakby miało to być oficjalne zakończenie Snyderverse. Cały wpis możecie zobaczyć poniżej.

Choć już od dawna było wiadome, że studio chce zrezygnować z wizji Zacka Snydera na uniwersum DC, to wielu fanów wciąż miało nadzieję, że licznymi protestami online zdołają je skłonić do zmiany zdania. Pożegnanie się ze starymi aktorami także nie podoba się wielu widzom, stąd każda informacja o kolejnym gwoździu do trumny Snyderverse budzi wiele emocji.

Flash - opis fabuły

Kiedy Barry wykorzystuje swoje supermoce, aby cofnąć się w czasie i zmienić bieg wydarzeń, jego działania modyfikują przyszłość. Bohater zostaje uwięziony w rzeczywistości, w której powrócił niebezpieczny generał Zod. Niestety, ale w świecie tym nie ma superbohaterów mogących obronić ludzkość. Barry musi namówić nowego Batmana do porzucenia emerytury i uratowania uwięzionego Kryptonczyka. Okazuje się jednak, że pomagają nie Supermanowi, a kobiecie o imieniu Kara. Ostatecznie Barry, aby ocalić świat, w którym przebywa, i powrócić do przyszłości, którą zna, musi biec po życie. Czy jego poświęcenie doprowadzi do oczekiwanego resetu uniwersum.

Flash - premiera 16 czerwca 2023 roku w kinach.

